2. kattan düşen çocuktan acı haber

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 4 katlı bir apartmanın 2. katından düşen 7 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
27 Aralık 2021 Pazartesi, 19:52
2. kattan düşen çocuktan acı haber
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Olay, önceki gün Sandıklı ilçesi Ofis Caddesi'nde 4 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. 7 yaşındaki C.K. isimli kız çocuğu evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Olay sonrası çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaklaşık 11 metre yükseklikten düşen çocuğu Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan ilk müdahale sonrası küçük kız Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.


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