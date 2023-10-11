2 kişi hayatını kaybetmişti... Bar yangınıyla ilgili şoke eden itiraf!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 10:06

Güncelleme: 11.10.2023 - 10:06

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir barda, 20 Eylül'de saat 07.00 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, işyerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, dumandan etkilenen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) hayatını kaybettiği tespit edildi. Vücudunda 3'üncü derece yanık bulunan işletme sahibi Mustafa Bendeş (52) ise, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bendeş de yaşamını yitirdi.

ÖNCE İTİRAF, SONRA İNKÂR ETTİ!

Önceki gün emniyete giden Esra Başkaya (36), olayla ilgili ifade verdi. Bendeş'in erkek arkadaşı olduğunu ve sürekli kavga ettiklerini belirten Başkaya'nın, olay günü de tartışınca çantasından çıkardığı çakmakla bir bezi tutuşturup, pencereden içeriye atarak yangın çıkardığını söylediği öğrenildi.

Bir süre bekleyip, yangının dükkânı sardığını görünce olay yerinden kaçtığını, ancak aradan geçen zamanın ardından pişmanlık duyup, teslim olduğunu söylediği kaydedildi.

Başkaya itirafın ardından ise yalan söylediğini, yangını kendisinin başlatmadığını anlattı. Başkaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.