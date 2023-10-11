E-5 yan yoldaki bir binada yangın: Yol trafiğe kapatıldı!

Yayınlanma: 11.10.2023 - 09:54

Güncelleme: 11.10.2023 - 09:54

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi E-5 yan yolda bulunan ve karton toplayan üç kişinin yaşadığı iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. E-5 yan yol Avcılar istikameti ise, tamamen trafiğe kapandı. Yaralının olmadığı yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe açılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.