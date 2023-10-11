E-5 yan yoldaki bir binada yangın: Yol trafiğe kapatıldı!
Küçükçekmece E-5 yan yolda bulunan metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle E-5 yan yol Avcılar istikameti bir süre trafiğe kapanırken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Fatih Mahallesi E-5 yan yolda bulunan ve karton toplayan üç kişinin yaşadığı iki katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. E-5 yan yol Avcılar istikameti ise, tamamen trafiğe kapandı. Yaralının olmadığı yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe açılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hamas'ın verdiği süre doldu
- Nur Sürer Farah Zeynep Abdullah’a ateş püskürdü!
- Dolar 120 TL'ye dayanacak!
- Şimşek'ten emekli zammı açıklaması
- Bahçeli ve Erdoğan’a 3 soru yöneltti!
- İş insanının hapsi isteniyor!
- Real Madrid'den Arda Güler'e hediye!
- Cem Küçük'ten Erdoğan'ı kızdıracak 5 bin lira açıklaması
- Galatasaray'da 'forma' krizi!
- İYİ Parti 'tezkere' kararını açıkladı