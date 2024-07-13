2 kişi hayatını kaybetti... Türkiye, İzmir'deki 'elektrik akımı' faciasını konuşuyor: 'İzolasyon hatası belirlendi'
İzmir'de sağanak sırasında 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili EMO İzmir Şubesi açıklama yaptı. Açıklamada, teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu belirlendiği ifade edildi.
İzmir’de aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirdi. Konak ilçesinde, yoğun yağmur sırasında yoldaki su birikintisinden karşıdan karşıya geçmek isterken kaçak elektrik akımına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti.
KURTARILAMADILAR
Konak ilçesi Alsancak semtinde etkili olan şiddetli yağış
cadde ve sokakları göle çevirirken, bu sırada Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay
(44) yağmura yakalandı.
Yoldaki su birikintisinden karşıya geçmek isteyen Özge Ceren
Deniz ve İnanç Öktemay, suda elektrik akımına kapıldı.
İki genç, dakikalarca yağmur altında yardım beklerken, kaçak
elektrik akımı nedeniyle kişinin yanına kimse yaklaşamadı.
DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, dakikalarca akıma kapılan
Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'a kalp masajı yaptı.
Yoğun mücadeleler sonucu hayata döndürülen iki kişi,
ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan gençler, kaldırıldığı
hastanede hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
EMO’DAN AÇIKLAMA GELDİ
İzmir Konak’ta ilçesinde İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz
isimli kişilerin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi yazılı açıklama yaptı.
Alsancak`ta yaşanan facia, elektrik şebekesinde su
taşkınlarına karşı alınması gereken önlemlerin ihmal edildiğini ortaya çıktığı
vurgulanan açıklamada, “Özelleştirme sonrası ilimizdeki elektrik şebekesini
devralan GDZ Elektrik Dağıtım AŞ, bölgeyi yeraltı kablolarını bir süre yer
üstüne taşıyarak enerjilendirebildi. O dönem trafo merkezleriyle dağıtım
panoları, dağıtım panoları ile binalar arasındaki besleme kablolarına yapılan
ekler incelenmelidir. Bölgede acilen varsa uygun olmayan kabloların değiştirilmesi
ve taşkında hasar alan trafo merkezleri ile dağıtım panoların yenilenmesi için
çalışma başlatılmalıdır” denildi.
Olay sonrası sahaya giden EMO İzmir Şubesi’nin oluşturduğu
teknik heyetinin ilk tespitlerine göre, olayın gerçekleştiği sokakta trafo
merkezlerinden dağıtım panosuna giden kablolarda izolasyon hatası olduğu
belirlenen açıklamada, “Bu izolasyon hatasından kaynaklı olarak suyla temas
eden iki yurttaşımızın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Türkiye Elektrik
Dağıtım AŞ (TEDAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nu (EPDK) acilen
bölgedeki eksikleri tespit ederek, gidermek için göreve çağırıyoruz. Kasım
2023`de yaşanan taşkının ardından yaptığımız uyarılara rağmen önlem alınmaması
nedeniyle yaşanan facianın bir daha yaşanmaması için tüm kamu kurumlarını
göreve davet ederek, gerekli teknik desteği vermeye hazır olduğumuzu vurgularız”
ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada son olarak şunlar dile getirildi:
“Son elektrik zamları ile birlikte bu kadar yüksek oranda kamu kaynağının dağıtım şirketlerine aktarılmasına rağmen maliyeti düşük tutmak için sahada yeterli yatırımı yapmayan ve İzmir`de dün yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında da görüldüğü üzere halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu şirketlerin acilen idari ve mali yönden denetlenmesi gerekir.
Kaderine terk edilen elektrik şebekesinde teknik denetim eksiklikleri olduğuna vurgu yaparak, kamuoyunu uyarıyoruz. Kalıcı çözüm için üretimden, dağıtıma kadar tüm süreçleri yönetecek dikey entegre bir kamu tekeli yeniden kurulmalıdır. Geçiş sürecinde ise kamu kaynaklarının sonu belirsiz bir biçimde özel sektöre kaynak transfer edilmesi yerine kamulaştırma işlemlerini yürütecek Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı kurulmalıdır.”
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