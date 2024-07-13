İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı gündem oldu
İzmir'de sağanaktan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden iki kişi Türkiye gündemine oturdu. Hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 2014 yılında yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İzmir’de dün saat 18.00 sularından itibaren kent merkezi
genelinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
Sağanak özellikle Konak, Bayraklı ve Bornova ilçelerinde
kuvvetli yağarken, cadde ve sokaklar suyla doldu. Yağış sebebiyle Konak ilçesi
Alsancak Mahallesi'nde iki kişi de elektrik akımına kapıldı.
KADINA YARDIM ETMEK İSTERKEN O DA AKIMA KAPILDI
Sağanak esnasında yağmur suyunun yükseldiği Enver Dündar Başar Sokak'taki yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Ceren Deniz henüz belirlenemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılıp yere düştü.
Elektrik
akımına kapılan kadına yardım etmek isteyen İnanç Öktemay da akımdan
etkilenirken hayatını kaybetti.
ESKİ PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Öktemay'ın 2014 yılında, "Bir ülkeyi tanımak için, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın" şeklinde yaptığı paylaşım dikkat çekti.
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