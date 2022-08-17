2 kişiyi katletti, 'İntikam benim işim' paylaşımı yaptı
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde Mehmet Ali Uyanık, eşiyle birlikte kahvenin önünden geçerken tartıştığı İbrahim D. ve babası Adil D.'ye tabancayla ateş açtı. Ardından bir işyerine sığınan eşi Sibel Uyanık'ı vurdu. Sibel Uyanık ile İbrahim D. hayatını kaybederken, Adil D. ise ağır yaralandı. Kaçtıktan sonra sosyal medyadan 'İntikam benim işim' paylaşımı yapan Uyanık, gözaltına alındı.
Sandıklı'da 16 Ağustos Salı günü öğleden sonra Mehmet Ali Uyanık, beraberinde eşi Sibel Uyanık ile ilçedeki Kapalı Çarşı'da yürürken, bir kahvenin önünde oturan İbrahim D. ve babası Adil D. (55) ile tartışmaya başladı.
TABANCAYLA ATEŞ AÇTI
Bu arada yanından uzaklaşan eşi, bir işyerinin önünde beklemeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Uyanık, üzerinde taşıdığı tabancayla baba-oğula ateş açtıktan sonra eşi Sibel Uyanık'ın yanına gitti.
Sibel Uyanık, eşinin elinde tabancayla kendisine geldiğini görünce Kapalı Çarşı'da bulunan bir işyerine sığınmaya çalıştı. Ardından iş yerine giren Mehmet Ali Uyanık, 4 çocuk annesi eşini tabancayla vurduktan sonra yaya olarak kaçtı.
EŞİ VE 1 KİŞİ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sibel Uyanık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen baba-oğul ise hastaneye kaldırıldı.
İbrahim D. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adil D.'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
'İNTİKAM BENİM İŞİM' PAYLAŞIMI
Olaydan sonra kaçan Mehmet Ali Uyanık, yaklaşık 4 saat sonra polisler tarafından saklandığı metruk binada yakalandı.
Mehmet Ali Uyanık'ın, yakalamadan önce sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden ‘İntikam benim işim’ paylaşımı yaptığı görüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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