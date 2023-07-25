2 kişiyi yaralamışlardı... Düğün konvoyuna ateş açan kardeşler tutuklandı!

Samsun’da düğünde çıkan kavganın devamında damat evi önündeki düğün konvoyunda yer alanlara tabanca ve tüfekle ateş ederek 2 kişiyi yaralayan kardeşler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 25.07.2023 - 17:52
2 kişiyi yaralamışlardı... Düğün konvoyuna ateş açan kardeşler tutuklandı!
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Samsun’un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre, Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi’nde komşusunun düğününe katılan E.Ş. (27) ile kardeşi U.Ş. (24) burada alkol içme konusunda çıkan tartışmada darbedildi. Düğün salonundan Kafidekale Mahallesi’ndeki evlerine gelen kardeşler, komşusu olan damat tarafının düğün konvoyuna tabanca ve tüfekle ateş açtı. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar düğüne katılan N.Y. (60) ve G.Y. (50) adlı kadına isabet edip yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.S. ve U.S. adlı kardeşler polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki sorgulamaları tamamlanan kardeşler, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren kardeşler tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.


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