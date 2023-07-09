Düğünde pompalı tüfek dehşeti: 1'i çocuk 3 yaralı

Samsun'da bir düğün töreninde pompalı tüfekle ses fişeğinin atılması sonucu 1’i çocuk 3 kişi vurularak hastanelik oldu.

İHA
Yayınlanma: 09.07.2023 - 12:34
Düğünde pompalı tüfek dehşeti: 1'i çocuk 3 yaralı
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Samsun'un Asarcık ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde dün akşam düğün töreni sırasında K.Ş. pompalı tüfek ile ses fişeği attı.

Ses fişeği atılması sonucu düğünde bulunan 11 yaşındaki Ergin H., Ufuk K. (27) ve Osman O. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun düğün pompalı tüfek

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