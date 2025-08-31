2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası kapsamında sabah saatlerinde Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılan FSM Köprüsünün son durumu araştırılıyor. Peki, 2. köprü açıldı mı? 31 Ağustos Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) trafiğe açık mı?

2. KÖPRÜ (FSM) AÇILDI MI, KAPALI MI?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin açıklamalarına göre, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM), 2025 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle 31 Ağustos Pazar günü sabah 05:00-10:45 saatleri arasında Avrupa-Asya yönünde araç trafiğine kapatılmıştı. Köprünün Asya-Avrupa yönü ise normal seyrinde devam etti. Gelen son bilgilere göre, FSM Köprüsü saat 10:45 itibarıyla Avrupa-Asya yönünde yeniden trafiğe açıldı. Sürücüler, köprünün açılmasıyla birlikte normal trafik akışına dönebilecek, ancak şehir genelinde triatlon şampiyonası kapsamında diğer bazı yolların 18:30’a kadar kapalı olacağı unutulmamalı.

31 AĞUSTOS'TA KAPATILACAK YOLLAR

Pazar günü bisiklet parkuru kapsamında Küçüksu-Kavacık TEM bağlantı yolu, TEM Otoyolu'nun güney şeridi ile FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya yönü trafiğe kapatılacak.

Diğer yönler ise normal seyrinde kullanılabilecek. Ayrıca E80 Otoyolu üzerinde Erkan Ömerbeyoğlu Parkı ve Rams Park önüne kadar olan kısımlarda da kapanmalar olacak.

Koşu parkurunda ise bir gün önce olduğu gibi Küçüksu-Körfez Caddesi arası çift yönlü kapalı olacak.