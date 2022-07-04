2 metrelik karayılanı korkutmak için torpil attılar
Kahramanmaraş’ta Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde yer alan ve bir depoya giren karayılanı korkutmak isteyen vatandaşlar ilginç bir çareye başvurdu.
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan karayılan, bir depoya girdi. Çuvalların arkasındaki 2 metreden uzun yılanı gören yurttaşlar, şoke oldu. Zehirli sandıkları yılanı korkutup kaçırmak isteyenlerin çabası sonuçsuz kaldı.
Vatandaşlar, bulunduğu noktanın
yakınına attığı torpille karayılanı uzaklaştırmak istedi. İlk torpilin çıkardığı
sese aldırış etmeyen yılan, ikinci torpilin patlamasıyla birlikte deponun
duvarındaki aralıktan çıkarak arazide gözden kayboldu.
Yetkililer,
karayılanların ekolojik denge için de son derece önemli olduğunu hatırlatarak,
görüldüğünde öldürülmemesi gerektiğine vurgu yaptılar.
Karayılan, Türkiye’nin en büyük yılanlarından biri ve üç metreye kadar uzayabiliyor. Çoğunlukla Türkiye’nin güneyinde ve güneybatısındaki, bağ ve bahçelik yerlerde yaşıyor. Parlak siyah renkli ve zehirsiz olan karayılanlar, kertenkele, kemirgen ve küçük yılanlarla beslenerek ekolojik dengeyi koruyor.
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