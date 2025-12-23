2 milyon 630 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi!

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar ve kapsamında 13 şüpheliye ait 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 630 bin lira olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Operasyonlara katılan ekiplere hitap eden Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, "Bu operasyon ile birlikte kaçak ürünlerin girişini sağlayarak ve maalesef ülkemize dağıtım yapmaya çalışan kişileri inşallah hep birlikte yakalayıp adli makamlara teslim edeceğiz. Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.