2 milyona yakın makaron ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekipleri yaptıkları çalışmada 2 otomobilde 1 milyon 750 bin makaron ele geçirdi.

AA
08 Mart 2022 Salı, 13:53
2 milyona yakın makaron ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesinde 2 otomobili durdurdu.

Otomobillerdeki aramada, 1 milyon 700 bin boş, 50 bin 760 dolu makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.


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