2 saatlik intihar girişimini film gibi izlediler

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:59

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatrist rahatsızlığı olduğu iddia edilen İ.A., ilaçlarını alamadığını söyleyerek hastanenin çatısına çıktı. Olayı gören çevredeki yurttaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, çatıya çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı.

İkna edilmekte zorlanan İ.A., zaman zaman kendini çatının kenarından aşağıya sarkıttı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesiyle çevrede bulunan bazı meraklı yurttaşlar olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Olayı anlatan vatandaş Muhammed Arda Akkaya, "Bu arkadaş saat 12.00’den beri burada. Polisler harap oldu, biz vatandaşlar olarak da 'Atlayacak mı? Atlamayacak mı?' korkusuyla baş başayız. İnşallah atlamaz, kötü sonuçlar olmaz. Bazı vatandaşların bu durumu film gibi çekmesi çok kötü ve iç karartıcı bir durum, bunu yapmamaları lazım. Çünkü burada bir insan canına kast etme peşinde" dedi.

2 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Yurttaşlar olayı film izler gibi seyrederken, hastane çatısına çıkan polis ekipleri de İ.A.’nın atlama ihtimaline karşı ikna çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların neticesinde şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra hastaneden çıkartarak polis merkezine götürdü.



