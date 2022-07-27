30 yıldır çalıştığı işten atılan yurttaş, çatıya çıkarak intihara kalkıştı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir Neşat A., intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.
Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı.
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