30 yıldır çalıştığı işten atılan yurttaş, çatıya çıkarak intihara kalkıştı

Abone Ol google-news

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 30 yıldır çalıştığı işinden çıkarılan bir Neşat A., intihar etmek için çatıya çıktı. Şahıs, ekiplerin 3 saatli çalışmalarının ardından ikna edilerek aşağıya indirildi.

İHA
27 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:00

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. 30 yıldır çalıştığı işinden atıldığı öğrenilen Neşat A., intihar etmek için bir binanın çatısına çıktı.

Haberin devamı...

işten çıkarma kocaeli Darıca

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler