2. Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi 1-3 Ekim tarihleri arasında ikinci kez Uluslararası İzmir Alevilik Bektaşilik Günleri’ni düzenliyor. Programda Türkiye ve dünyanın farklı bölgelerinden Alevi toplumunun temsilcilerini bir araya getiren sempozyum, semah gösterisi ve konser yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Alevilik Bektaşilik Günleri 1-3 Ekim 2021 tarihleri arasında ücretsiz ve halka açık olarak Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapılacak.
Program kapsamında 1Ekim Cuma ve 2 Ekim Cumartesi günleri Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Küçük Salon’da “2. Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyumu” yapılacak. Sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Kanada, İngiltere, Avusturya, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan’dan alevi ritüelleri konusunda uzman bilim insanları katılacak. Sempozyum oturumları 10.00 ile 18.30 saatleri arasında olacak. 2 Ekim cumartesi 20.00’de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon’da ise “Aşkla Semah Dönenler” etkinliği var. Etkinliğe Türkiye ve Bulgaristan’da yerleşik Alevi ocak süreklerinin geleneksel cem semahlarını icra eden altı topluluk katılacak. 3 Ekim Pazar 20.00’de “Aşkla Deyişler” etkinliğinde de Alevi müziğinin önemli icracılarından Erdal Erzincan ve Ender Balkır sahne alacak.
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