Beylikdüzü'ndeki 2 yaşındaki bebeğe nitelikli cinsel istismar: Aile otopsi yapılmasını istemedi

09 Eylül 2022 Cuma, 15:23

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"2 YAŞINDAKİ BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ"

Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne 6 Eylül'de, 'Balkondan düştü' denilerek adli vaka olarak getirilen 2 yaşındaki bebek, yaşamını yitirdi.

Gazeteci Hakan Gülseven, olaya ilişkin kendisine belirli bilgilerin ve fotoğrafların geldiğini belirterek sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve bu olay ülke gündemine oturdu.

"OTOPSİ İSTEMİYORUZ, FASULYE SIRIĞINA DÜŞTÜ DİYE YAZ"

Cumhuriyet'e iletilen raporlarda, bebek hastaneye ilk geldiğinde yazılan metinde "2 yaşındaki çocuk evinin balkonundan düşme beyanıyla acil servise getirildi. Gelişinde nabız ve tansiyon alınamadı. Yüzü soluk ve siyanoze görünümde idi. Genel durum kötü, bilinç kapalı. Göğüs havalanmıyor." ibareleri mevcut.

Muayene raporunda ise "Cilt soluk görünümde, perianal bölgede hasar mevcuttu" ifadeleri yer alıyor.

"KALP MASAJI YAPILIRKEN ALIP GÖTÜRMEK İSTEDİLER"

Bu ifadeler, "bebeğe nitelikli cinsel saldırıda bulunulduğuna dair bulguların olduğu" anlamına gelmektedir.

Çocuğun otopsi raporunda da "çocuğun balkondan düşme sonucu" öldüğü bilgisine yer verilmiştir. Ancak ilgilenen doktorlardan biriyle ilgili ulaşılan ifadede ise, doktorun durumu ilgili kişilere bildirdiği ve ailenin 'otopsi istemiyoruz, fasulye sırığına düştü diye yaz, tek görgü şahidi 5 yaşındaki ablası' dediği öğrenildi. Doktorun ifadesine göre, çocuğa kalp masajı yapılırken de ailenin çocuğu götürmek istedi.

"CENAZE ŞU AN OTOPSİYE VERİLDİ"

Olayı sosyal medyadan ilk duyuranlardan biri olan gazeteci Hakan Gülseven, Cumhuriyet'e konuştu. Olayı, bilen bir arkadaşından öğrendiğini söyleyen Gülseven, "Bu yaşananların duyulmasını istiyoruz. Fotoğraflar geldi elimize. Doktor zaten bunun bir tecavüz vakası olduğunu söyledi. Aile otopsi yapılmamasını, normal defin olmasını istemiş. Çok net tecavüz belirtileri var. Cenaze şu an otopsiye verildi" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN KONTROL MEKANİZMASI KALKTI"

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneğin'de psikiyatrist olarak çalışan Dr. Ezgi Gevher, son zamanlarda çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarının artmasıyla ilgili konuştu. Faillerin artık çok daha fazla yakınımızda olduğunu belirten Gevher, bu durumun rastlantısal olmadığını aktardı. Çocukların ailenin mülkü olarak görüldüğünü söyleyen Gevher, "Herkes kendi çocuğunu kendi kanunlarına göre yetiştirmek istiyor. Bu da hukukun, milli eğitimin, öğretmenin denetiminin çözülmesiyle ilişkili. Çocuğun ifadesi de ciddiye alınmıyor. 'Çocuktur' deniyor, güvenilmiyor. Devletin kontrol mekanizması kalktı. Daha güvensiz bir toplumdayız artık" dedi.

Çocuğun 5 yaşında bir ablası olması nedeniyle, çocuk hakları aktivistleri 5 yaşındaki çocuk için endişeli. Cumhuriyet'in ulaşmaya çalıştığı hastane yönetimi, çalışan doktorların bu konuyla ilgili görüşmek istemediğini belirtti.

ÇOCUK İSTİSMARI VERİLERİ

2021 yılında çocukların cinsel istismarı suçu kapsamında ceza mahkemelerinde görülen davalardan toplam 29 bin 822 karar çıktı. 2021 yılında alınan karar sayısı 2020 yılına oranla yüzde 32,55 arttı. 2021 yılında açılan davalardaki suç sayısı ise kayıtlara 20 bin 459 olarak geçti. Çocuğa cinsel istismar suçu kapsamında açılan dosyaların oranının, TCK uyarınca açılan tüm dosyalar içindeki oranının yüzde 0,7 olduğu bildirildi. 2001-2021 yılları arasında 15 yaş altı 20 bin 895 çocuk doğum yaptı. Son 20 yılda 15-17 yaş arası doğum yapan çocukların sayısı ise 548 bin 488 oldu.