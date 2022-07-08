Samsun'da, çocuk istismarı görüntüleri paylaşan bir öğretmen tutuklandı

Samsun'da çocuk istismarı görüntülerini paylaştığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen, tutuklandı.

AA
08 Temmuz 2022 Cuma, 20:02
Samsun'da, çocuk istismarı görüntüleri paylaşan bir öğretmen tutuklandı
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk istismarı görüntülerini paylaşanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan, aralarında öğretmen M.Y.'nin de bulunduğu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerden öğretmen M.Y.'nin (47) serbest bırakılması kararına itiraz etti. İtirazı değerlendiren mahkeme, M.Y.'nin tutuklanmasına hükmetti. 


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