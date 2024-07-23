2 yaşındaki bebek ikinci kattan aşağı düştü

Bolu’da cam kenarında oyun oynayan 2 yaşındaki çocuk, ikinci kattan aşağı düşerek yaralandı. Küçük çocuğun düşme anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 17:28
2 yaşındaki bebek ikinci kattan aşağı düştü
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Akpınar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi üzerinde, cam kenarında oyun oynayan İ.F.(2), dengesini kaybederek açık olan camdan düştü. 2’nci kattan yere düşen bebek, baygınlık geçirdi.

Bir süre yerde hareketsiz halde yatan bebeğin o halini gören annesi sinir krizi geçirdi.

Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan bebek, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bebeğin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olay anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


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