Zidane'ın oğlundan flaş karar! Futbolu bırakıyor mu?
Dünyaca ünlü Fransız efsane Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane'ın futbola veda edeceği iddia edildi.
Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar almaya hazırlanıyor.
İspanya merkezli AS'ta yer alan habere göre; Zidane'ın 29 yaşındaki oğlu Enzo Zidane, 1 yıldır kendisine kulüp bulamamasının ardından futbolu bırakmaya hazırlanıyor.
Haberde, Enzo Zidane'ın hiçbir kulüpte kendisine yer edinemediğinden ve her yıl kulüp değiştirmesinden bahsedilirken, oyuncunun bu durumdan mutsuz olduğu ifade edildi.
203 MAÇTA 37 GOLE KATKI
Son olarak İspanya 3. Lig ekibi Fuenlabrada'da oynayan ve 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana kulüpsüz olan Zidane'ın futbolu bırakacağı ifade edildi.
On numara pozisyonunda görev yapan Enzo Zidane, çıktığı 203 maçta 13 gol ve 24 asistlik performans sergiledi.
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