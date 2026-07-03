2 yıl önce oğlu miras için aracına bombalı tuzak kurmuştu: Kalp krizinden öldü

Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 30 Haziran 2024'te ağabeyi R.E.'nin kendisine kötü davrandığını öne sürerek, aile içinde yaşanan sorunlar nedeniyle babası Mehmet Eye'yi öldürüp mirastan pay almak isteyen Polat Eye, arkadaşı Abas A. ile plan yaptı.

İddiaya göre, Berkant K. tarafından hazırlanan patlayıcı düzenek, Baran A. tarafından Mehmet Eye'nin kullandığı servis aracına yerleştirildi. Mehmet Eye, aracındaki poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı.

Bir süre sonra Berkant K. tarafından uzaktan kumandayla patlatılmak istenen düzenek, Mehmet Eye'nin evine girmek üzere olduğu sırada infilak etti. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.

BABA ŞİKAYETÇİ OLMADI

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Polat Eye ile Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alındı. Tutuklanan şüpheliler hakkında Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından dava açıldı.

Davanın 7 Mayıs’taki karar duruşmasında Mehmet Eye, oğlunun kendisini öldürmek istemediğini savunarak şikayetçi olmadığını söyledi.

Sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları reddedip tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti, Polat Eye'yi 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl 2 ay, Abas A.'yı 13 yıl 4 ay, Baran A.'yı ise 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığa ayrıca 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 3 yıl 4'er ay hapis cezası verilirken, bu ceza adli para cezasına çevrildi.

Berkant K. ise 'Kasten öldürmeye yardım etme' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu bulunduğu süre dikkate alınarak tahliyesine karar verildi.

KALP KRİZİ GEÇİREREK HAYATINI KAYBETTİ

Dün evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Eye, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Eye’nin cenazesi, işlemlerinin ardından Mazıdağı İlçe Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.