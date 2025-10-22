2 yılda 127 bin kişi hayatını kaybetti: İstanbul'un havası en kirli ilçeleri belli oldu!

Son yapılan araştırma, Türkiye’de hava kirliliğinin ulaştığı endişe verici boyutları gözler önüne serdi. Kış aylarında artan soba kullanımı, hızla çoğalan betonlaşma ve yoğun trafik, hava kirliliğinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre kirli hava, alınan her nefeste insan sağlığını tehdit ediyor; solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp-damar sorunlarına ve hatta erken ölümlere yol açabiliyor.

Alzheimer ve demansla bağlantı kuruldu

Yapılan son bilimsel araştırmalar, hava kirliliğinin yalnızca fiziksel değil, bilişsel sağlığı da etkilediğini ortaya koydu. Bulgulara göre, Alzheimer ve demans semptomlarının çevresel faktörlerle — özellikle de kirli hava ile — doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

İKİ YILDA 127 BİN CAN KAYBI

Verilere göre, sadece son iki yılda Türkiye’de hava kirliliği nedeniyle yaklaşık 127 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünya genelinde ise bu rakam 8 milyonun üzerine çıktı.

İTÜ İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, bir insanın normal bir günde ortalama 15 kilogram hava soluduğunu belirterek, “Soluduğumuz hava nefes yoluyla akciğerlere, oradan kalp-damar sistemine ve tüm vücuda yayılıyor” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN HAVASI EN KİRLİ İLÇELERİ

2023–2024 verilerine göre İstanbul’da hava kirliliğinin en yoğun olduğu ilçeler Esenyurt, Yenibosna, Şişli ve Kartal olarak belirlendi. Havası en temiz bölgeler ise Büyükada, Şile ve Sarıyer oldu.

Türkiye genelinde ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya, hava kirliliği oranı en yüksek şehirler olarak öne çıktı.

Uzmanlar, hava kirliliğiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve yeşil alanların çoğaltılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.



