20 Aralık İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:59

İZMİR ilinde 20 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 08:30:26.692-2024-12-20 10:00:41.825 saatleri arasında Camikebir; Hükümet Cd., MEKTEP, , 60/1, 19 Mayıs Cd., 42. Sk., 44. Sk., 45, 46. Sk., 47. Sk., 48. Sk., ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ, İzmir Çıkmazı, 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 52/3. Sk., İZMİR, ÇAY, Sadıkbey Cd., Park Cd., 53. Sk., ATATÜRK, Cumhuriyet Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 08:30:26.692-2024-12-20 10:00:41.825 saatleri arasında Hıdırlık; ÇAY, NECAT HEPKON, Kurtuluş Cd., İnönü Cd., Hıdırlık Cd., Cumhuriyet Cd., ATATÜRK, 82. Sk., 80. Sk., 75. Sk., 74. Sk., 71. Sk., 73. Sk., 72. Sk., 70. Sk., 69. Sk., 68. Sk., 67. Sk., 66. Sk., 65. Sk., 65, 64. Sk., 61/2. Sk., 61/1. Sk., 61. Sk., 60. Sk., 60 Sk., 59. Sk., 58. Sk., 57. Sk., 56. Sk., 55. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:16.762-2024-12-20 15:00:22.686 saatleri arasında Turgut; İsimsiz10, Çıkmaz, Çiçek Sk., Yakıcılar Sk., Tepe Sk., Pınar Sk., Okul Sk., Hürriyet, Gazi Sk., Gazi Paşa, Ege Sk., Depo Sk., Demokrasi, Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Cd., Cami Sk., Cami, Bozyer Sk., Araplar Sk., Araplar, TURGUT, eğitim, EĞİTİM, TURGUT, CAMİ , MANADERESİ , İsimsiz15, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz22, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:16.762-2024-12-20 15:00:22.686 saatleri arasında Ulamış; Hürriyet Cd., Hürriyet, Eğitim, DÜZCE, 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1430, 4110, HÜRRİYET, İsimsiz6, İsimsiz2, İsimsiz19, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz1, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz5, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:16.762-2024-12-20 15:00:22.686 saatleri arasında Düzce; Çay Sk., Yukarı Sk., Torlak Mevkii, Torlak Mevki, Torlak Küme Evler, Torlak, Lojman Cd., Kızılcayer Mevki, Kuşçu Sk., Koy Yolu, Kaya Sk., Kavukkavak Tepecik Yolu, Hürriyet Cd., Hereke Cd., Hacı Ahmet Sk., Hacı Ahmet, Durmaz Çk., Değirmen Çk., Dere Sk., Azmak Mevki, 4110, torlak, DÜZCE, TORLANKÜME EVLERİ , HACI AHMET SOKAK, ahmet bey sokak, HÜRRİYET, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz3, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.449-2024-12-20 11:00:08.418 saatleri arasında Turgut; İhsaniye Yolu, , BOZYER, Bozyer Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.449-2024-12-20 11:00:08.418 saatleri arasında İhsaniye; , İsimsiz2, İHSANİYE, İHSANİYE, İhsaniye Köyü İç Yolu, İhsaniye Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.449-2024-12-20 11:00:08.418 saatleri arasında Ulamış; , 1435, 1435, 1436, 1436/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:00:12.24-2024-12-20 16:00:20.043 saatleri arasında Turgut; İhsaniye Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:00:35.618-2024-12-20 16:00:47.554 saatleri arasında İhsaniye; İhsaniye Yolu, , İHSANİYE, İHSANİYE, İhsaniye Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:00:57.171-2024-12-20 16:00:04.095 saatleri arasında İhsaniye; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:05:11.935-2024-12-20 16:00:26.773 saatleri arasında İhsaniye; İhsaniye Yolu, İHSANİYE, İsimsiz2 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:05:11.935-2024-12-20 16:00:26.773 saatleri arasında Turgut; , BOZYER, İhsaniye Yolu, Bozyer Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 08:30:42.483-2024-12-20 14:30:59.765 saatleri arasında Karaorman; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Eskioba; İsimsiz36, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz1, , İsimsiz37, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz34, İsimsiz38 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Alacalı; İsimsiz13, İsimsiz5, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Akkoyunlu; İsimsiz8 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Yenioba; İsimsiz11 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Turgutlu; İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz22, İsimsiz20, İsimsiz13, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Karateke; İsimsiz51, İsimsiz45, İsimsiz42, İsimsiz39, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz32, İsimsiz27, İsimsiz15, İsimsiz11, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Mahmutlar; isimsiz, İsimsiz16, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Karateke; İsimsiz49, İsimsiz48, KARATEKE-ATATÜRK, İsimsiz45, İsimsiz4, İsimsiz1, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Fırınlı; İsimsiz48, İsimsiz30, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, , İsimsiz50, İsimsiz49 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Elifli; , İsimsiz32, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, İsimsiz47, İsimsiz48 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.24-2024-12-20 16:00:00.942 saatleri arasında Yeşilova; Köy İçi Yol, İsimsiz49, İsimsiz31, İsimsiz19, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Sadıkpaşa; İsimsiz6 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Tokatbaşı; Ova Yolu, İsimsiz21, İsimsiz23, İsimsiz18, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Fatih; Ova Yolu, Arapkirli, , İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz114, İsimsiz116, İsimsiz127 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Fırınlı; , İsimsiz22, Furunlu Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Yusuflu; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.794-2024-12-20 16:00:00.248 saatleri arasında Yakacık; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.511-2024-12-20 13:00:00.666 saatleri arasında Gülbahçe; 12032, 12069/1, 12044, 12076/1, 12087/3, 12087/1, 12100/1, 12067, 12042/1, 12111/1, 12091, 12117, 12126, 12123, 12125, 12048/1, 12088/2, 12075/1, 12076/5, 12076/2, 12076/3, 12076/4, 12076/6, Yeni Karaburun Yolu, Site İç Yolu, Gül Bahçe Cd., 12127 Sk., 12116, 12115. Sk., 12114. Sk., 12113 Sk., 12111. Sk., 12110/1, 12110, 12109. Sk., 12108. Sk., 12107. Sk., 12105. Sk., 12104. Sk., 12103. Sk., 12102. Sk., 12100, 12099. Sk., 12098. Sk., 12097, 12096/3 Sk., 12096/1. Sk., 12096. Sk., 12095. Sk., 12094, 12092, 12091. Sk., 12091 Sk., 12090. Sk., 12089. Sk., 12088. Sk., 12087/4 Sk., 12087, 12086. Sk., 12085. Sk., 12084. Sk., 12083/1, 12083, 12082. Sk., 12081. Sk., 12080/1. Sk., 12080. Sk., 12079. Sk., 12078. Sk., 12077. Sk., 12076, 12075. Sk., 12073/1 Sk., 12073, 12072. Sk., 12071. Sk., 12070. Sk., 12069, 12069 Sk., 12068. Sk., 12066/2, 12066/1. Sk., 12066. Sk., 12065. Sk., 12064. Sk., 12063. Sk., 12062. Sk., 12061. Sk., 12060. Sk., 12059. Sk., 12058, 12057. Sk., 12056/1 Sk., 12056. Sk., 12055. Sk., 12054. Sk., 12053. Sk., 12052. Sk., 12051. Sk., 12050. Sk., 12049. Sk., 12048, 12046. Sk., 12043. Sk., 12042. Sk., 12041. Sk., 12040. Sk., 12039. Sk., 12038. Sk., 12037. Sk., 12036. Sk., 12034. Sk., 12033. Sk., 12030. Sk., 12028. Sk., 12026/1. Sk., 12026. Sk., 12006/2. Sk., 12006/1. Sk., 12087/12, 12112, 12087/11, 12131, 12035, 12087/10, 12106, 12101, 12094/1, 12006, 12047, 12031, 12111, 12124, 12042/2, 12026, İsimsiz74, İsimsiz73, İsimsiz72, İsimsiz71, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, 12088/1, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz37, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz33, İsimsiz32, İsimsiz31, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz16, İsimsiz14, İsimsiz11, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, İsimsiz3, İsimsiz2, İsimsiz1, 12054, 12053/1, 12042/3, 12074, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.571-2024-12-20 13:00:00.211 saatleri arasında Balıklıova; 13053, Yuva Kent Sitesi İç Yolu, BALIKLIOVA, Altyüz Köprüsü, 13056 Sk., 13023. Sk., 13022, 13021 Sk., 13019. Sk., 13018. Sk., 13018 Sk., 13016. Sk., 13015. Sk., 13014. Sk., 13013. Sk., 13012. Sk., 13011, 13010, 13009. Sk., 13009 Sk., 13008 Sk., 13007. Sk., 13006. Sk., 13005. Sk., 13004. Sk., 13001, 13004/1, 13020, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz55, İsimsiz51, İsimsiz47, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz34, 13021, 13004, 13018, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.571-2024-12-20 13:00:00.211 saatleri arasında Gülbahçe; 12024, 12023/3. Sk., 12023/2. Sk., 12023/1. Sk., 12023. Sk., 12022. Sk., 12021/3. Sk., 12021/2. Sk., 12021. Sk., 12020, 12018/1. Sk., 12018. Sk., 12017, 12016. Sk., 12015, 12014. Sk., 12013, 12012. Sk., 12011, 12010/1. Sk., 12010. Sk., 12009, 12008. Sk., 12007, 12005. Sk., 12003. Sk., 12001, 12019, İsimsiz135, İsimsiz134, İsimsiz133, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz127, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz121, İsimsiz120, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz117, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz110, İsimsiz94, İsimsiz82, İsimsiz80, İsimsiz17, 12121, , 12014, 12025. Sk., Gül Bahçe Cd., KARAPINAR, 12021/1 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:00:16.762-2024-12-20 15:00:22.686 saatleri arasında Kuşçular; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.449-2024-12-20 11:00:08.418 saatleri arasında Bademler; 15035. Sk., 15027. Sk., 15026. Sk., 15025. Sk., 15024/1. Sk., 15024. Sk., 15023. Sk., 15022. Sk., 15021/1 Sk., 15021, 15020. Sk., 15019. Sk., 15018. Sk., 15017. Sk., 15017 Sk., 15016. Sk., 15015. Sk., 15014. Sk., 15013 Sk., 15012. Sk., 15011. Sk., 15010, 15009. Sk., 15007 Sk., 15005/1 Sk., 15004. Sk., 15003/1 Sk., 15003, 15001/1 Sk., 15001 Sk., 15000/1. Sk., 15000, 15014/3, BADEMLER, 15008, İsimsiz56, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz30, , 15034 Sk., 15006/2, İzmir-Seferihisar Yolu, 15035/2, Sadı Bey Cıkmazı, Angarya Halıl Dıkmen Cıkmazı, 15037. Sk., 15036 Sk., 15035/3 Sk., 15028, 15030 Sk., 15031 Sk., 15033. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.449-2024-12-20 11:00:08.418 saatleri arasında Ovacık; İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 11:00:35.618-2024-12-20 16:00:47.554 saatleri arasında Ovacık; İHSANİYE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:00.836-2024-12-20 17:00:00.996 saatleri arasında İnönü; 144/2, , İsimsiz22, Ahmet Adaman Cd., 145/1 Sk., 136. Sk., 140. Sk., 144 Sk., 145 Sk., 145. Sk., 146 Sk., 147, 147. Sk., 147/3, 147/3 Sk., 147/5, 147/6 Sk., 147/7 Sk., 148 Sk., 148/1 Sk., 149. Sk., 150, 151 Sk., 151, 153, 154. Sk., 155/1 Sk., 161 Sk., 161. Sk., Ahmet Adaman Cd., 150/3, 150/4, 144/6, 144/4, 144/7 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:06.764-2024-12-20 13:00:13.804 saatleri arasında Ilıca; 5087. Sk., , 5089. Sk., 5058. Sk., 5068. Sk., 5070. Sk., 5071. Sk., 5072. Sk., 5074. Sk., 5075. Sk., 5076/1. Sk., 5077. Sk., 5078. Sk., 5081. Sk., 5082. Sk., 5083. Sk., 5097. Sk., 5096. Sk., İsimsiz12, 5000, 5094. Sk., 5093. Sk., 5091. Sk., 5090. Sk., 5086, 5092, 5253. Sk., 5151. Sk., 5103. Sk., 5102. Sk., 5101/2. Sk., 5100. Sk., 5098. Sk., 5085 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:10.115-2024-12-20 17:00:16.934 saatleri arasında Yüzbaşı Şerafettin; 3972. Sk., 3984/2. Sk., 3985. Sk., 3984. Sk., , 3971. Sk., 3971/1. Sk., 3973/1. Sk., 3973. Sk., 3972/4. Sk., 3932. Sk., 3937. Sk., 3940/2. Sk., 3959. Sk., 3961/1. Sk., 3961/2. Sk., 3961/3. Sk., 3961/4. Sk., 3976. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:00:38.829-2024-12-20 12:00:03.811 saatleri arasında Mansuroğlu; 284/1, 286/4. Sk., 286/3. Sk., 286/1. Sk., 284/2. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 13:00:20.949-2024-12-20 13:15:26.134 saatleri arasında Soğukkuyu; Barış Cd., 6063/1. Sk., 6063. Sk., 1846. Sk., 1845/2. Sk., 1845/1. Sk., 1845. Sk., İsimsiz80, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 09:30:00.222-2024-12-20 15:30:00.353 saatleri arasında Cevizli; BAL YAKASI, İsimsiz71, YAMANLAR, İsimsiz23, , BALYAKASI, İsimsiz171, İsimsiz170, İsimsiz169, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz145, İsimsiz144, İsimsiz142, İsimsiz141, İsimsiz140, İsimsiz150, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz167, İsimsiz162, İsimsiz160, BAL YAKASI, İsimsiz158, İsimsiz155, İsimsiz153, İsimsiz152, İsimsiz151 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 09:30:00.222-2024-12-20 15:30:00.353 saatleri arasında Doğancılar; İsimsiz71 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 10:00:00.442-2024-12-20 16:00:00.507 saatleri arasında Çağdaş; 8826. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 11:00:39.667-2024-12-20 17:00:47.275 saatleri arasında İnciraltı; Martı Sk., İnciraltı Cd. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2024-12-20 2024-12-20 13:00:20.949-2024-12-20 13:15:26.134 saatleri arasında Örnekköy; 7532. Sk., 6601. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 13:00:20.949-2024-12-20 13:15:26.134 saatleri arasında İnönü; 6761. Sk., 6760. Sk., 6759. Sk., 6758/1. Sk., 6758. Sk., 6749. Sk., 6748. Sk., 6747. Sk., 6746. Sk., 6745/2. Sk., 6745/1. Sk., 6745. Sk., 6744. Sk., 6743/1. Sk., 6743. Sk., 6742/2. Sk., 6742/1. Sk., 6742. Sk., 6741. Sk., 6740/1. Sk., 6740. Sk., 6739/1. Sk., 6739. Sk., 6737. Sk., 6735. Sk., 6732/5. Sk., 6732/1. Sk., 6732. Sk., 6730. Sk., elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 13:00:20.949-2024-12-20 13:15:26.134 saatleri arasında İmbatlı; 1595/3, Karşıyaka İlçe Devlet Hastanesi, Anadolu Cd., , 1595. Sk., 1595/3. Sk., 6092. Sk., 6092/1. Sk., 6092/2. Sk., 6093. Sk., 6094. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2024-12-20 2024-12-20 13:00:20.949-2024-12-20 13:15:26.134 saatleri arasında Cumhuriyet; 6601. Sk., 6601/2. Sk., 6601/3. Sk., 6626. Sk., 6626/1. Sk., 6626/2. Sk., 6629. Sk., 6631. Sk., 6632. Sk., 6638. Sk., 6640. Sk., 6641. Sk., 6642. Sk., 6642/1. Sk., 6642/2. Sk., 6643. Sk., 6643/1. Sk., 6644. Sk., 6653. Sk., 6653/1. Sk., 6655. Sk., 6718/1. Sk., 6732. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.