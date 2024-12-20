20 Aralık SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.12.2024 - 10:59

Güncelleme: 20.12.2024 - 10:59

SAKARYA ilinde 20 Aralık Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BİRLİK mahallelerinde ORTAKÖY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFAGA, ARİFAĞA, BASOGLU, BAŞOĞLU, BİRLİK, CAMITEPE, CAMİTEPE, DENİZKÖY, KARAÇALI, ORTAKÖY mahallelerinde 1.CD., 15.CD., 16021, 3001, 4001, 4008, 4009, 4013, 4014, 6.CD., 7.CD., ARIFAGA KARABOGAZ, ASAGI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK, AŞAĞI KÖRÜK SK., BAŞOĞLU KÖYÜ İÇ YOLU, BİRLİK SK., CAMİTEPE KÖYÜ İÇ YOLU, İsimsiz106, İsimsiz122, KARABACAK SK., KARABOĞAZ SK., KARAÇALI MERKEZ, KARPUZLAR, KARPUZLAR SK., KESKEKLER, KEŞKEKLER, KEŞKEKLER SK., KIZILCIKLI BURUN, KIZILCIKLI BURUN 1, KIZILCIKLI BURUN 2, KIZILCIKLI BURUN 4, KÖRÜK, KÖRÜK SK., MERKEZ/4, ORTAKÖY, ORTAKÖY 36, ORTAKÖY İÇ YOLU, ORTAKÖY/36, ORTAKÖY/37, ORTAKÖY/39, ORTAKÖY/40, ORTAKÖY/45, ORTAKÖY/46, SASKINLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HATİPLER, KERTİL, ÖZBEY, UGURLU, UĞURLU mahallelerinde 19001, 19002, 19010, 19012, 19019, 36001, 36003, 36005, 36006, 36007, 36009, ALABASLAR, ASAGINEVRIN, ASARLI, ASARLI SK., AŞAĞINEVRİN, ÇAKALLAR, ÇAKALLAR SK., DURAKLI KÖYÜ YOLU, HACIKÖY, HACIKÖY CD., HACIKÖY SK., HASANBEY SK., HATİPLER 1, HAYELLER, IHLAMUR, KANDIRA KAYNARCA YOLU, KERTIL, KERTIL HACIKÖY, KERTİL, KERTİL SK., KISTAFAN, KISTAFAN SK., MURATLAR, MURATLAR SK., NEVRIN, NEVRİN, SARAÇOGLU MEVKII, SARAÇOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, SEMENLER, ŞEMENLER SK., UGURLU 1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DUDUKÖY, KARAÇALI, KERTİL, ORTA, PINARDÜZÜ, TOPÇU, UGURLU mahallelerinde 16001, 16006, 16007, 16008, 16009, 16010, 16016, 16018, 16019, 16020, 19018, 34002, 34003, 34005, 34006, 34008, 34009, 34010, 34011, 34014, 34016, 34018, 34019, 34020, 34021, 34023, 34025, akmeşe, ASAGIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI, AŞAĞIKARAÇALI SK., BÜYÜK KAYNARCA, BÜYÜK KAYNARCA SK., ÇAKALDAGI, ÇAKALDAĞI, ÇAKALDAĞI SK., ÇETİN, DAG AGZI, DAG YENIKÖY, DAĞ AĞZI, DAĞ YENİKÖY, DAĞ YENİKÖY SK., DIRMANDILAR, DUDUKÖY İÇ YOLU, DUDUKÖY/7, GÜVEN, HAYELLER SK., HUNLAR, KOCADAG, KOCADAĞ, KOCADAĞ SK., KOVA, KOVA SK., KURUDERE, KUZULUK, MANAV, MEVCUTLAR, MEVCUTLAR SK., NEVRİN SK., PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKII, PINARDÜZÜ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SEHIT ERCAN KARADAG, SHT.GÜRKAN TÜRK, ŞAŞKINLAR, ŞAŞKINLAR SK., ŞEHİT ERCAN KARADAĞ, ŞEHİT ERCAN KARADAĞ SK., YAMAK, ZINGILLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KALBURCU, SEYHTIMARI mahallelerinde DAVUTLAR, KALBURCU, KALBURCU KÖYÜ İÇ YOLU, SARIOGLU, SARIOGLU/2, SARIOĞLU, YAKUPKALFALAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEBEK, GÜRPINAR, IMAMLAR, KARAMANLAR, UZUNALAN, ZIAHMET mahallelerinde CEBEK 26, GIRGIRLAR SK., GÜRPINAR/1, HAYALLER, HAYALLER/3, IMAMLAR, UZUNALAN/19, ZIAHMET 4005, ZIAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNARCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜRPINAR, KARAMANLAR, SARIAHMETLER, UZUNALAN, ZIAHMET, ZİAHMET mahallelerinde ABDURRAHMANLAR, FATIH, KABAKLAR, KABAKÖY/1, KABAKÖY/4, MERKEZ SK., ŞHT.GÜRKAN TÜRK CD., UZUNALAN/15, ZIAHMET 4003, ZIAHMET 4006, ZİAHMET MERKEZ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KIRKPINAR HASANPAŞA, MAHMUDIYE, MAHMUDİYE mahallelerinde BAYIR 1 SK., ÇİÇEK SK., HASAN PASA 1, HASAN PAŞA, HASAN PAŞA CD., HÜSNÜ ÇİL SK., MAHMUDİYE KONAKLARI İÇİ YOLU, SAPANCA GREEN EVLERİ İÇİ YOLU, SARI ÇİÇEK ÇK. SK., SEGMAN CD., ŞEHİT CEVDET KOÇ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTKÖY FATIH, KURTKÖY FATİH, KURTKÖY YAVUZSELIM, KURTKÖY YAVUZSELİM, YANIK mahallelerinde ARICI SK., BAG 2, BAG 2 SK., BAĞ SK., BAYRAK 1, ÇETİN (İZMİT) SK., ÇILEK 2, DEFNE KONAKLARI İÇİ YOLU, DEĞİRMEN SK., DOĞA EVLERİ İÇİ YOLU, ERSİN CD., ESKI BAGDAT/1, ESKİ BAĞDAT CD., ESKİ YOL (Y.SELİM) SK., FATIH 1, FIRIN SK., FIRIN Y.SELIM, GAZI 1, GAZİ, GAZİ (H.MUSTAFA SOK.) SK., GEDİKOĞLU SK., GONCAGÜL, HAFIZ MUSTAFA (Y.SELİM) SK., HAFIZ YAKUP SK., HAYTALAR SK., HOCA EFENDİ CD., HÜRRİYET (İZMİT) SK., IZMIT 1, İSTASYON CD., İZMİT CD., KANARYA 1, KAVLANLIK, KAVLANLIK SK., KAVLANLIK/1, KESKİNLER SK., KOÇ SK., KOÇLAR ÇK. SK., KÖSELER, KÖSELER SK., KURTKÖY EVLERİ SİTESİ İÇİ YOLU, LEKOSA, LEKOSA/1, LEKOSA/2, LEKOSA/3, LEKOŞA SK., LOJMAN (İZMİT) SK., LOJMAN SK., MESELIK 1, MESELIK 1/3, MEŞELİK, MEŞELİK SK., MEŞELİK1, MOLLA SK., MUHİTTİN ÇK. SK., MUSALAR SK., NATO YOLU, NUR 1, ORAL (YÜZÜCÜLER) SK., ÖZEL SAPANCA KALE KOLEJİ İÇİ Y, PEHLİVAN, PINAR 2, PINAR SK., SAPANCA YOLU CD., ŞEHİT MUSTAFA UZUN SK., YANIK ORTA, YANIK ORTA SK., YANIK ORTA/1, YANIK ORTA/13, YANIK ORTA/2, YANIK ORTA/4, YANIK ORTA/5, YANIK ORTA/6, YANIK ORTA/7, YANIK ORTA/8, YAVUZ SELIM, YAVUZ SELİM CD., YÜZÜCÜLER, YÜZÜCÜLER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAPANCA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MASUKIYE, YANIK mahallelerinde KAVLANLIK/2, LEKOŞA, ZENCEFIL sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKARCA, ÇALTICAK, HARMANTEPE, TASKISIGI, TAŞKISIĞI mahallelerinde 8001, 932 NOLU, 946 NOLU, 946 NOLU/1, 947 NOLU SK., ASAGI, AŞAĞI SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., ÇUBUKLU SK., DÜZEN SK., ENKA CD., GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., GÖLYAKA, GÖLYAKA CD., GÖLYAKA/1, GÜLÇIN, GÜLÇİN SK., GÜLTEPE SK., HARMANTEPE, HARMANTEPE CD., HARMANTEPE YOLU, İMREN SK., KİBAR SK., KONAKLI SK., ÖRGÜ SK., ÖRGÜN, YÜCEL, YÜCEL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALANDÜZÜ, BESEVLER, EVRENKÖY, KARAPINAR, KORUCUK mahallelerinde 2462., 326 NOLU, 397 NOLU, AKPINAR SK., ALANDÜZÜ YOLU CD., BAL, ESKI BESEVLER, GÜNER, GÜNER SK., HARMAN SK., IBRAHIM KAYA/1, İBRAHİM KAYA CD., KAPAKLI SK., KARAPINAR CD., KAZIMPASA, KAZIMPAŞA CD., KONAK, KORUCUK CD., MAZLUM SK., PINAR. SK., SENLI, USTA SK., USTA/2, UZUN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALMANLI mahallelerinde KANDIRA/3, OBA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SALMANLI mahallelerinde KANDIRA, KANDIRA CD., KILIM, KİLİM SK., OBA SK., SALMANLI KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5571 NOLU SK., 5572 NOLU, 5573 NOLU, 5575 NOLU SK., 5576 NOLU SK., 5578 NOLU, 5585 NOLU, 5585 NOLU SK., 5587 NOLU SK., 5589 NOLU SK., 5590 NOLU, 5590 NOLU SK., 5591 NOLU, 5591 NOLU SK., 5594 NOLU, 5595 NOLU, 5595 NOLU SK., 5597. SK., 5598, 5598 NOLU, 5598 NOLU SK., 5599 NOLU SK., ÇÖKEKLER/1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇÖKEKLER, RÜSTEMLER mahallelerinde 5568 NOLU SK., 5569 NOLU SK., 5570 NOLU SK., 5572 NOLU SK., 5573 NOLU SK., 5582 NOLU SK., 5583 NOLU, 5583 NOLU SK., 5584 NOLU SK., 5586 NOLU SK., 5588 NOLU SK., 5589 NOLU, 5592 NOLU SK., 5593 NOLU SK., 5594 NOLU SK., 5596. SK., 5599 NOLU, ÇERÇİLER CD., ÇÖKEKLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1340 NOLU, 1345 NOLU SK., 1347 NOLU SK., 1350 NOLU SK., 1351 NOLU SK., 1355 NOLU, 1420 NOLU SK., 1422 NOLU, 1423 NOLU, 15 TEMMUZ, KERKÜK, YENİCAMİ BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 11:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1375 NOLU, 1376 NOLU SK., 1379 NOLU, 1379 NOLU SK., 1382 NOLU, 1383 NOLU, 1384 NOLU SK., 1385 NOLU SK., 1386 NOLU SK., 1390 NOLU SK., BANKALAR CD., BESLER SK., GAZELLER, GAZELLER CD., GÜZELLER SK., KIBRIS SK., MIMOZA SK., MİMOZA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNESLER MERKEZ, GÜNEŞLER MERKEZ, YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1377 NOLU SK., 1378 NOLU SK., 1392 NOLU SK., 1393 NOLU SK., 5023 NOLU SK., 5068 NOLU SK., 5069 NOLU SK., 5071 NOLU, 5071 NOLU SK., 5075 NOLU, 5075 NOLU SK., ÇÖREK SK., ERKAYA, ERKAYA CD., KUM, PUL SK., YONCA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Aralık Cuma 14:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAGCILAR, YAĞCILAR mahallelerinde 1312 NOLU SK., 1318 NOLU SK., 1319 NOLU, 1319 NOLU SK., 1320 NOLU SK., 1322 NOLU SK., ARAÇ SK., ARIFAGA, ARİFAĞA SK., BOYLU SK., DAYI SK., GÖKSEL SK., HALI, HALI SK., IŞIL SK., KANDIL, KANDİL SK., NAR SK., NAZ SK., REİS SK., UYGUN SK., UZAY SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA HENDEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

HENDEK ilçesinde 20 Aralık Cuma 11:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKOVA, BÜYÜKDERE, KAZIMIYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA mahallelerinde 1002. SK., 1005. SK., 1007. SK., 1010. SK., 1106., 14409, 6001, 6002 SK., 6003, 6005, 6005 SK., 6008, 6008 SK., 6011, 6013 SK., 6014 SK., 6019, 6019 SK., 6021, 6021 SK., 6022, 6032, 6032 SK., 6039, 6043 SK., 6053, 6054 SK., 6056, 6061 SK., 6062, 6063 SK., 6064, 6064 SK., 6065, 6065 SK., 6068, 6073 SK., 6076, 6081, 6082 SK., 6083, 6083 SK., 6093, 6093 SK., 6098 SK., 6100, 6102 SK., 6104 SK., 6110 SK., 6113, 6115 SK., 6116, 6116 SK., 6117 SK., 6117. SK., 6119 SK., 6120, 6121, 6121 SK., 6122 SK., 6127, 6129 SK., 6130 SK., 6136 SK., 6137 SK., 6141, 6141 SK., 6142 SK., 6144 SK., 6145 SK., 6525 SK., 6526 SK., 6528, 6528 SK., 6529 SK., 6532 SK., 6533 SK., 6535, 6536 SK., 6536. SK., 6537, 6537 SK., 6538 SK., 6539 SK., 6540 SK., 6541 SK., 6542 SK., 6544 SK., 6545 SK., 6546 SK., 6547, 6547 SK., 6548, 6548 SK., 6549 SK., ADAPAZARI DÜZCE YOLU, ATATÜRK BULVAR, BÜYÜKDERE, BÜYÜKDERE CD., CEVAT AYHAN, CEVAT AYHAN CD., FEVZI ÇAKMAK, FEVZİ ÇAKMAK CD., FİSKOBİRLİK CD., GIRESUNLULAR/4, GIRESUNLULAR/6, GİRESUNLULAR, MEHMET AKIF ERSOY, NEVZAT CÖMERT CD., RASIMPASA, SAKARYA BLV., SAKARYA BULVAR, ŞEHİT YUSUF KÖSTERELİ, YUNUS EMRE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

HENDEK ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAHRAMAN, KAZIMIYE, KAZIMİYE, LÜTFIYEKÖSK, LÜTFİYEKÖŞK, RASIMPASA, RASİMPAŞA, YAHYALAR mahallelerinde 13300, 13301, 13912, 13919, 13920, 13922, 13923, 14400, 14407, 6032. SK., 6501 SK., 6501. SK., 6502 SK., 6509, 6509 SK., 6509. SK., 6511. SK., 6512 SK., 6512. SK., 6517 SK., 6521, 6521 SK., 6523 SK., 6529, 6529. SK., 6530 SK., 6534 SK., 6545, 6550, 6550 SK., 6551 SK., 6552, 6569 SK., 6573, 6574, 6574 SK., 6575 SK., 6576 SK., 6578 SK., 6579 SK., 6580 SK., 6582, 6582 SK., 6583 SK., 6584, 6586, 6586 SK., 6586. SK., 6587, 6587. SK., 6589, 6591, 6592, 6592 SK., 6592. SK., 6593 SK., 6594, 6594 SK., 6595 SK., 6595., 6595. SK., 6597, 6597 SK., 6598, 6598 SK., 6598. SK., 6599. SK., 6600 SK., 6600. SK., 6601, 6605. SK., 6606, 6607, 6607. SK., 6609, 6609. SK., 6611, 6611. SK., 6613, 6613. SK., 6614, 6618. SK., 6619, 6619 SK., 6619. SK., 6629, 6629 SK., 6631, 6632, 6633. SK., 6636 SK., 6642. SK., 6645, 6645 SK., 6645. SK., 6647, 6657, 6657. SK., 6662, 6662. SK., 6668 SK., 6670, 6670. SK., 6672. SK., 6675. SK., 6677. SK., 7025 SK., 7052 SK., 7060 SK., 807. SK., ARPACIK, BÖCEKLIK/2, BÖCEKLIK/4, BÖCEKLİK SK., DERE/5, DERE_1, DERE_5, DÜZ_1, DÜZ_6, EMEKÇİ SK., GIRESUNLULAR/2, GIRESUNLULAR/3, İsimsiz119, İsimsiz84, KAHRAMAN DERE, KAHRAMAN DÜZ, KAHRAMAN KÖYÜ İÇ YOLU, KAMIL KAMISOGLU, KAMİL KAMIŞOĞLU CD., KAMİL KAMİŞOĞLU, KARSI_5, KARŞI SK., KAZIMİYE CD., KAZIMİYE KARŞI, KAZIMİYE KARŞI SK., LÜTFİYEKÖŞK, LÜTFİYEKÖŞK KÖYÜ İÇ YOLU, LÜTFİYEKÖŞK MERKEZ, MERKEZ_185, MERKEZ_219, MERKEZ_33, MERKEZ_53, MUZAFFER SOFUOGLU, MUZAFFER SOFUOĞLU CD., ORTA SK., ORTA_15, RASİMPAŞA CD., SEHIT AHMET ERSOY, TEPE SK., TEPE_10, TEPE_14, YUKARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOZLUK, TASLIK, TAŞLIK mahallelerinde 1 NOLU CD., 2 NOLU, 2 NOLU CD., KOZLUK, KÖPRÜ SK., NEHIR, NEHİR, NEHİR CD., TASLIK, TÜVTÜRK - SAKARYA ŞUBESİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENİ mahallelerinde 2025 SK., SAKARYA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENI, YENİ mahallelerinde 2027 SK., KARASU YOLU CD., SAKARYA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KAMISLI mahallelerinde 12 NOLU, 12 NOLU CD., 13 NOLU CD., 14 NOLU, 14 NOLU CD., 94 NOLU SK., KAMIŞLI, KOZLUK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 13:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARICALAR mahallelerinde 111 NOLU, 111 NOLU CD., 15 NOLU CD., 17. CD., 31 NOLU, 31 NOLU CD., 98. SK., 99 NOLU SK., SARICALAR, SARICALAR CD., SÖĞÜT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACIOGLU, HACIOĞLU mahallelerinde 1006 SK., 1006. SK., 5037 SK., 5049 SK., 5055 SK., 5057 SK., 5066 SK., 5067 SK., 5069 SK., 5071 SK., 5073 SK., 5074 SK., 5077 SK., 5082 SK., 5084 SK., 5086, 5086 SK., 5088, 5088 SK., 5092, 5092 SK., 5094, 5094 SK., 5096 SK., 5102 SK., 5106 SK., 5110 SK., ERENLER CD., M.AKIF ERSOY CD., M.AKİF ERSOY CD., SAKARBABA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Aralık Cuma 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde DEĞİRMEN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY, BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ mahallelerinde 3040., 3040. SK., 3044. SK., 3053. SK., 3057. SK., 3060., 3060. SK., 3143., BESKÖPRÜ, BEŞKÖPRÜ CD., ÇIRÇIR SK., D100 KARAYOLU, D100 KARAYOLU-, D100 KARAYOLU CD., ESKI BESKÖPRÜ SK., ESKİ BEŞKÖPRÜ SK., FABRİKA CD., FIRTINA, FIRTINA SK., GOOD YEAR, KUDÜS, KUDÜS CD., SALKIM 2 SK., SERVIS, TARİHİ BEŞKÖPRÜ ESKİ SAKARYA K sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAKAMIS, KARAKAMIŞ, YAZLIK mahallelerinde ADNAN MENDERES, BAHRİYELİ, ELVAN, KARABOĞAZ, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTIN ZAIM BULVAR, PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR, SEKER, SEKER CD., SÜLEYMAN BİNEK CD., ŞEKER CD., TÜRBE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Aralık Cuma 14:30-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 501. SK., ÇAĞLAYAN SİTESİ İÇ YOLU, ÇARK CD., ÇETIN, ÇETİN SK., EMSAL SK., ENGİN SK., GONCA SK., INCI SK., İNCİ SK., NARIN, NARİN SK., SULTAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA GEYVE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEYVE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHIBABA, AHİBABA, EŞME, HIRKA, IHSANIYE, ILICA, TEPECIKLER, YÖRÜKLER mahallelerinde 1301., 1501., 1506., 1507., 1508., 3352., ADAPAZARI TARAKLI YOLU, AKSEKI, AKSEKİ SK., ANKARA CD., ESME_1, EŞME, GEYVE TARAKLI, HIRKA, ILICA KÖYÜ İÇ YOLU, KURUÇAY, MERKEZ_2, SOĞUKSU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEYVE ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLARBASI, BAĞLARBAŞI, KÖPRÜBASI, KÖPRÜBAŞI mahallelerinde 1863., 1867., 1869., 1870., 3751., BAĞLARBAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, BAĞLARBAŞI KÖYÜ YOLU, ERZINCAN, ERZİNCAN SK., GERENBAGLAR, GERENBAĞLAR SK., KAYA-, YUKARI BAGLARBASI, YUKARI BAGLARBASI/4, YUKARI BAĞLARBAŞI, YUKARI BAĞLARBAŞI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INCILLI, İNCİLLİ mahallelerinde 34022, 600 SK., 600/1 SK., 601, 601 SK., 602 SK., 603, 603 SK., 603/2 SK., 603/3 SK., 605 SK., 615 SK., 624 SK., 625, 625 SK., 626 SK., 627/1, 627/1 SK., 636 SK., 636/1, 636/1 SK., 638, 638 SK., FEVZI PASA, HALK PAZARI AİLE PARKI İÇİ YOL, PAZAR CD., STAD CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIÇAYIRI, KARANLIKDERE, KIZILCAALİ, KIZILCIK, KURUDERE, KUZULUK, SERBETPINAR, ŞERBETPINAR, YENIDOGAN, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 1001, 1003 SK., 1022, 1023, 1024, 1024 KÜME EVLER, 1025, 1026, 1026 KÜME EVLER, 1027, 1027 KÜME EVLER, 16, ADNAN MENDERES CD., AHMETLER, BATI KARADENİZ CD., BAYIR SK., BAYRAK SK., BIÇKIDERE, BIÇKIDERE KÜME EVLER, COSKUN, COŞKUN SK., CUMHURIYET1, ÇAGLAR, ÇAĞLAR SK., ÇIRALI, ÇIRALI/4, DEMIR, DEMİR SK., EFLATUN SK., ERIKLIK, ERİKLİ SK., ESEN, ESKI ADAPAZARI, ESKİ ADAPAZARI CD., FATIH-, FATİH SK., GONCA, GÜL, GÜNES (KIRAN), GÜNEŞ (KIRAN) SK., HARMAN, HUZUR-, HUZUR SK., ISTIKLAL-, ISTIKLAL (ORTA), İSTİKLAL CD., KANSU, KARANLIKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, KARANLIKDERE MERKEZ SK., KARASU, KARASU (KIRAN), KARASU (KIRAN) CD., KARASU (ORTA), KARASU (ORTA) CD., KARASU CD., KEMENÇE, KESTANEPINARI KÖYÜ İÇ YOLU, KIZILCIK, KIZILCIK CD., KIZILCIK KÖYÜ İÇ YOLU, KURUDERE CD., MADEN, MADEN SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF SK., MENEKŞE SK., MERKEZ/15, MERKEZ/16, MERKEZ/8, MERKEZ/8 SK., NAMAZGAH, NAMAZGAH CD., ORTA SK., ORTA_23, ÖZGÜR, PINAR, SANCAK, SOGUKSU, SOĞUKSU, SOĞUKSU CD., STAD, STAD_2, TEPE, TEPEBAŞI, YENI_10, YENİ, Yeşilköy, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABAKOZ OSB, YALI mahallelerinde 125 SK., 137, 137 SK., 137/1 SK., 138/1, 139 SK., 140 SK., 140/1 SK., 141 SK., 142 SK., 142/2 SK., 142/3 SK., 166, 166 SK., 167, 167 SK., 167/1, 168, 168 SK., 169, 169 SK., 171 SK., 172/2 SK., 180 SK., 261, 262, 262 SK., 263, 284 SK., ADAPAZARI KARASU YOLU, BARIS, BARIŞ CD., DEMOKRASİ CD., ISTANBUL CD., SAHIL, SAHİL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI, YENI mahallelerinde 134, 135, 135 SK., 135/1, 135/1 SK., 136 SK., 137/1, 142/1 SK., 144 SK., 145/1, 145/1 SK., 239, 242, 242 SK., 242/1, 242/1 SK., 243, 244, 244 SK., 245 SK., 246, 246 SK., 247, 247 SK., 248, 249, 256 SK., 257, 264, 265, 265 SK., 266, 267, 267 SK., 268, 270, 280, 284, 4, İSTANBUL, KALKAN ORMAN ÜRÜNLERİ, PIRI REIS, PIRI REIS CD., PİRİ REİS CD., SANAYİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 147 SK., PLAJ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARASU ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YALI mahallelerinde 101 SK., 143 SK., PLAJ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARAPÜRÇEK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAPÜRÇEK ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BUGDAYLI, BUĞDAYLI mahallelerinde ADAPAZARI AKYAZI YOLU, BUGDAYLI, BUĞDAYLI, BUĞDAYLI KÖYÜ İÇ YOLU, BUĞDAYLI SK., KÖYÜNKENDİSİ SK., MESEPINARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1015 SK., 1027 SK., 1029 SK., 1031 SK., 1049 SK., 1067 SK., 1068 SK., 1069 SK., 1070 SK., 1078 SK., 1081 SK., 2001, 2006 SK., 2007 SK., 2009 SK., 2014 SK., 2016, 2016 SK., 2022 SK., 2031 SK., 2033, 2033 SK., 2035 SK., 2037 SK., 2038 SK., 2042, 2049 SK., 2052, 2053, 2053 SK., 2055, 2057 SK., 2060, 2063 SK., 2069, 2069 SK., 2071, 2073 SK., 2077 SK., 2083, 2085, 2095, ADA CD., ŞEREFİYE SK., YUVALAK, YUVALAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DÜZYAZI, YUVALAK mahallelerinde 13002. SK., DÜZYAZI, DÜZYAZI SK., YUVALAK SK., YUVALAK_1 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Aralık Cuma 15:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, KONURALP mahallelerinde 1017 SK., 1031, 1040 SK., 1045 SK., 1047 SK., 1062 SK., 1063, 1063 SK., 1065, 1065 SK., 1067, 1070, 1076, 1076 SK., 1080 SK., 2010 SK., 2011, 2011 SK., 2012, 2012 SK., 2018, 2018 SK., 2019 SK., 2020 SK., 2021 SK., 2023 SK., 2025, 2032 SK., 2042 SK., 2044, 2044 SK., 2047 SK., 2049, 2050 SK., 2051 SK., 2052 SK., 2055 SK., 2056, 2056 SK., 2059, 2065 SK., 2072 SK., 2075 SK., 2077, 2083 SK., 2085 SK., GENÇ SK., YAĞCILAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, TURGUTLU mahallelerinde ADAPAZARI BİLECİK YOLU, TURGUTLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

PAMUKOVA ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHILAR, MEKECE, SEYHVARMAZ, ŞEYHVARMAZ mahallelerinde ADAPAZARI BILECIK YOLU, ADAPAZARI İZNİK YOLU, AHILER, AHILER/2, AHİLER KÖYÜ YOLU, AHİLER SK., MEKECE, MEKECE SK., MEKECE/12, MEKECE/13, MEKECE/21, MEKECE/3, MEKECE/5, SEYHVARMAZ/4, ŞEYHVARMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Aralık Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGALAR, AĞALAR, KARSI, KARŞI, MERKEZ, YALI, YAYLA, YENI, YENİ mahallelerinde 1122., 254. SK., 259. SK., 262., 262. SK., 404., 411., 415., 903., 920, 922., ABDULHAMIT, ABDULHAMIT SK., ABDULHAMİT SK., ASIK VEYSEL, AŞIK VEYSEL SK., BAGCILAR SK., BAĞCILAR SK., BALIKÇI ZIYA, BALIKÇI ZİYA CD., BALIM, BALIM SK., BİLGE SK., BİNDALLI SK., BOZOKLAR SK., CUMHURIYET/1, CUMHURİYET/1, ÇİLİNGİR SK., ELIF, ELİF SK., ESENTEPE SK., ESENTEPE_2, ESENYEL, ESENYEL SK., FINDIKEVLERİ, FINDIKLIK EVLERI(5), FINDIKLIK EVLERI(6), FINDIKLIK EVLERİ(5), FINDIKLIK EVLERİ(6), GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN CD., GENÇ OSMAN, GENÇ OSMAN SK., GEYIKLIBABA-, GÖKÇE HATUN, GÖKÇEKIZ, GÖKÇEKIZ SK., GÜL PEMBE, GÜLİSTAN SK., GÜLPEMBE SK., GÜLSUYU, GÜLSUYU SK., GÜNES, GÜNES/1, HACİVAT SK., HENDEK KOCAALİ YOLU, HİLAL CD., İSTİKLAL SK., KARA FATMA/2, KARACAOĞLAN SK., KARSI/1, KARSIYAKA, KARSIYAKA CD., KARSIYAKA/1, KARSIYAKA/15, KARŞI MAHALLE GÖKKUŞAĞI PARKI, KARŞIYAKA CD., KAYASAN SK., KAZIM KARABEKIR, KAZIM KARABEKİR CD., KENAN TURAL CD., KOCAALİ BELEDİYESİ ŞEHİR MEZAR, KURTOĞLU SK., KUYUMCULLU_38, MERZİFON SK., MİTHATPAŞA SK., ONBASI, ONBAŞI SK., ORMAN BÖLGE, ORMAN BÖLGE SK., ORUÇ REİS SK., OSMANLI SK., OZANLAR, OZANLAR SK., PAZAR SK., PINARBAŞI SK., RIZA SAMRIOGLU, RIZA SAMRIOGLU CD., RIZA SAMRIOĞLU CD., SAHİL YOLU CD., SAHİLYOLU CD., SALKIM, SEHIT NURI TAN, SEVILAY, SEVILAY SK., SEVİLAY SK., SHT. SEBAHATTIN ATAMAN, STAD SK., SUNGURLAR SK., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANIYE CD., SÜLEYMANİYE CD., ŞEHİT NURİ TAN CD., ŞEHİT SEBAHATTİN ATAMAN SK., ŞEKER SK., ŞHT.NURİ TAN CD., TASLIK-, TAŞLIK SK., TÜZEL, UFUK, UFUK SK., ULU SK., ULUBATLI HASAN CD., YAVUZ, YAVUZ SK., YAVUZ SULTAN SELIM, YAVUZ SULTAN SELİM, YAVUZ SULTAN SELİM SK., YUNUS EMRE PARKI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Aralık Cuma 17:30-18:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BEDIL KAZANCI, CUMHURIYET, CUMHURİYET, FATİH, HACIMERCAN, HANLIKÖY, UZUNKUM mahallelerinde 21008, 6. SK., CİHANGİR, KADER, KADER SK., KADER/1, KÖYDISI, KÖYDISI/1, KÖYDIŞI SK., KÖYİÇİ, OLGUN EVLER KONUT YAPI KOOPERA, SAKARYA CD.Sİ SK., SAKARYACD.SI, SELİMİYE CD., YADIGAR, YADİGAR SK., ZAFER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.