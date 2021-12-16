20 bin sağlık personeli alımı için tercih işlemleri başladı

16 Aralık 2021 Perşembe, 12:17

Sağlık Bakanlığı'nca atanacak 20 bin sözleşmeli sağlık personeli ile ilgili ilan, Resmi Gazete'de bugün yayınlanmıştı. KPSS puanıyla atanacak sözleşmeli personelin 10 bin 348'i hemşire, bin 600'ü ebe ve 6 bin 604'ü çeşitli branşlardaki sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri olacak.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu pozisyonlar için tercih işlemlerinin başladığını bildirdi. Açıklama şöyle:

"Değerli adaylarımız, KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığı’nın sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemlerini başlatıyoruz. Tercihlerinizi 16-22 Aralık tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."