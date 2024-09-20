20 Eylül KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.09.2024 - 10:13

Güncelleme: 20.09.2024 - 10:13

KOCAELİ ilinde 20 Eylül Cuma günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: INEBEYLI, İNEBEYLİ mahallelerinde 3207., INEBEYLI MERKEZ MEVKII, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ, İNEBEYLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇAT mahallelerinde TEMEL, TEMEL SK., ÜNLÜ, ÜNLÜ SK., YUSUF BAĞLARI, YUSUF BAĞLARI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CEDIT, CEDİT, ÇUKURBAG, ÇUKURBAĞ, HACIHIZIR, ORHAN, TERZIBAYIRI, TERZİBAYIRI, TOPÇULAR, TURGUT, VELIAHMET, VELİAHMET mahallelerinde 1303, ADİL ÇELİK SK., AGLAYAN ULUÇINAR, AĞLAYAN ULUÇINAR SK., AKGÜVERCİN SK., AKIF ERSOY SK., AKİF DÜZEN SK., AKİF ERSOY SK., ALI OSMAN TOPAL, ALİ OSMAN TOPAL SK., ANI SK., ARZU SK., ASMA SK., ATILGAN SK., AYŞE ÖZDEMİR SK., BAGLAR YOLU, BAĞLAR YOLU SK., BAĞTEPE SK., BAHARIYE CD., BAHARİYE CD., BODUR SK., CAYMAZ SK., ÇAĞLA SK., DAMLA, DERELİ SK., DESTANLAR SK., DEVRAN CD., DIKILI SK., DİKİLİ SK., DİLEĞİM SK., DURAN SK., ELVAN, ELVAN SK., ESKİ HASTANE SK., ESKİ TAŞOCAĞI SK., ETHEM, ETHEM SK., FAHRİ SK., FİKRET SK., FİLİZ SK., FULYA SK., GAFFAR OKKAN, GAFFAR OKKAN SK., GAZANFER BİLGE BULVAR, GEBEŞOĞLU SK., GELECEK, HACI ALI, HACI ALİ SK., HACI HIZIR, HACI HIZIR SK., HACI KASIM SK., HAFIZ RÜŞTÜ SK., HAN SK., HASAN ÇELİK SK., HASAN ELBEYOĞLU SK., HAYAT, HAYAT CD., HIZLI SK., HUZUR SK., IBRAHIM TASÖREN, INCIR, INÖNÜ, INÖNÜ CD., ISMAIL GASPIRALI, ISMAIL HAKKI SOYER, İBRAHİM TAŞÖREN SK., İNCİR SK., İNÖNÜ CD., İSKEÇE SK., İSMAİL EFE ÇIKMAZI SK., İSMAİL GASPIRALI CD., İSMAİL HAKKI SOYER SK., KABARAN ÇEŞME SK., KADIFE, KADİFE SK., KALEMCİ SK., KALENDER SK., KALYON SK., KANDİL SK., KARACAN SK., KARAKAŞ SK., KAYABAŞI SK, KAYABAŞI SK., KAYMAZ SK., KAYNARCA SK., KERİM SK., KIRDAR, KIRDAR SK., KOLAGASI ÇIKMAZI, KOLAĞASI ÇIKMAZI SK., KORNIS, KORNİŞ CD., KÖPRÜ SK., KURTARAN SK., LEYLA HANIM, LEYLA HANIM SK., MASLAK SK., MEHMET BODUR SK., MERDİVENLER SK., MERSİN SK., MEZARLIK SK., MOLLA RASIT SK., MOLLA RAŞİT SK., MUSA KAZIM, MUSA KAZIM CD., NARLIK YOKUŞU SK., NUMAN KAHYA SK., NURTEN SK., OKÇU SK., OSMAN YILMAZ ÇIKMAZI SK., ÖZ KURTULUŞ SK., ÖZGE SK., ÖZGÜL SK., ÖZKAHRAMAN SK., PEKTAŞ SK., POLAT, POLAT SK., POLATKAN SK., SABAH SK., SADETTİN YALIM CD., SAKLI SK., SALIH ARGUN, SALİH ARGUN SK, SALİH ARGUN SK., SEHER SK., SEHIT ERCAN BULUT, SEN, SERZENİŞ SK., SUMAK SK., SÜLEYMAN TANER SK., ŞAMDAN SK., ŞANLISOY SK., ŞEHİT ERCAN BULUT SK., ŞEN SK., ŞEREF SK., ŞEYH AKİF CD., ŞİFA SK., ŞUAYİP ARSLANBABA SK., ŞULE SK., TAŞTEPE SK., TEPELİ SK., TEVFIK FIKRET, TEVFİK FİKRET CD., TİYATRO SK., TOLGA SK., TORKUSTEPE, TORKUŞTEPE SK., TOROS, TOROS SK., TURANLAR, TURANLAR SK., TÜFEKÇİ BAYIRI SK., ULAS, ULAŞ SK., USTA SK., UYGAR SK., UZUNER SK., VATANDAŞ SK., YAĞIZ SK., YESILVADI, YEŞİLVADİ SK., YUKARI SK., ZEYTİNLİBAHÇE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YENISEHIR, YENİŞEHİR mahallelerinde ALEV SK., ARDA SK., DEMOKRASI, DEMOKRASİ BULVAR, DÖNMEZ SK., EMİRHAN SK., KOCAELİ YÜRÜYÜŞ YOLU 3.ETAP SK, KONAK SK., MERMER, MERMER SK., SÖNMEZAY SK., SULTAN BABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde ISLAMKÖY MEVKII sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KURTDERE mahallelerinde İSLAMKÖY MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KÖRFEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KÖRFEZ ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN, MIMAR SINAN, YENIYALI mahallelerinde ABDİ İPEKÇİ SK., ALEV, ANT SK., BAĞDAT CD., BILGI, BİŞKEK SK., BOSTAN, BOSTAN SK., BOZDAĞ SK., ÇAĞ SK., ÇOBAN SK., D-100 KARAYOLU CD., DEVİR SK., DUMLUPINAR SK., EŞREF BİTLİS CD., HAMIT KAPLAN, HAMİT KAPLAN CD., HIZIRREİS CD., IBNI SINA, İZMİT-İSTANBUL OTOBAN CD., KALEM SK., KAVAK SK., NAGİHAN SK., NEHİR SK., ÖZLEM SK., SAKA SK., SAYAR SK., ŞEHİT MUSTAFA SK., TUNAHAN, TUNAHAN CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ILIMTEPE, İLİMTEPE mahallelerinde 302. SK., 330. SK., 331. SK., 332. SK., 333., 333. SK., 335. SK., 336. SK., 360. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KÖRFEZ ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI OSMAN mahallelerinde AKÇA SK., BİLGİ SK., ÇAKI SK., EMRE SK., GLÜCKAUF SK., KARLI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ ÇAYIROVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Eylül Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 220., 220. SK., 229., 230/3., 231., 231. SK., 233., 233. SK., 235. SK., 237. SK., 239., 239. SK., 239/1. SK., 243/1., 243/1. SK., 243/2., 243/2. SK., 243/3., 243/3. SK., 251/1. SK., 251/2. SK., 251/3., 251/3. SK., 251/4., 251/4. SK., 251/5., 251/5. SK., 255/1. SK., 272. SK., 369. SK., ASIK VEYSEL, ASIK VEYSEL CD., RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇAYIROVA ilçesinde 20 Eylül Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖZGÜRLÜK mahallelerinde 210/2. SK., 212. SK., 215., 215. SK., 217., 217. SK., 219. SK., 221., 221. SK., 223., 223. SK., 225., 225. SK., 227., 227. SK., 229. SK., ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AŞIK VEYSEL CD., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKİF ERSOY CD., MURAT ÇOBANOĞLU CD., UGUR MUMCU, UĞUR MUMCU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 08:30-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2228., 2229. SK., 2230., 2230. SK., 2235. SK., 2236/1. SK., 2240. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 12:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GAZILER, GAZİLER, MEVLANA mahallelerinde 1712. SK., 1713. SK., 1714. SK., 1715. SK., 1716. SK., 1716/1. SK., 1716/2. SK., 1716/3. SK., 1744. SK., 839/1. SK., 839/2. SK., 839/3. SK., 839/4. SK., 839/5. SK., 839/6. SK., 839/7. SK., AY YILDIZ CD., GAZİLER CD., ISSIKGÖL, ISSIKGÖL CD., MUAMMER AKSOY CD., NESİL CD., ŞEHİT ÖZCAN DEMİRCİ CD., ŞEHİT SELAHATTİN YAPRAK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMAN YILMAZ mahallelerinde YENI BAGDAT, YENİ BAĞDAT CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BARIŞ mahallelerinde 1841. SK., 1850. SK., 1851. SK., 1852. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ADEM YAVUZ, CUMHURIYET, CUMHURİYET mahallelerinde 2201. SK., 2202. SK., 2203., 2203. SK., 2225. SK., 2228. SK., 2238. SK., 2239. SK., 2241. SK., 2242. SK., 2244. SK., 2250. SK., 2334/1. SK., 2334/2., 2334/2. SK., 2334/3., 2334/5., 2334/8. SK., 2335/1. SK., 2335/3. SK., 2335/4. SK., 2335/5. SK., 2335/6., 2335/6. SK., 2336. SK., 2337. SK., 2337/1. SK., 2338. SK., 2339., 2339. SK., 2340., 2341. SK., 2342., 2342. SK., 2343. SK., 2343/1. SK., 2343/2., 2343/2. SK., 2344. SK., 2344/1. SK., IŞIK, KUBİLAY CD., MİMAR SİNAN CD., NECİP FAZIL CD., ÜMIT KAFTANCI, ÜMİT KAFTANCI CD., YILDIRIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3213., 3215., 3216., 3278., BADEM SK., ÇİÇEK SK., KARATAŞ SK., MANDIRA, MANDRA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PELITLI, PELİTLİ mahallelerinde 4429, 4429., GÖLCÜK SK., MADEN, MADEN CD., PELITLI YOLU, PELİTLİ YOLU CD., YENİ MEZARLIK YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYİÇİ, HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AĞUSTOS SK., ALADAG, ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYÇIÇEGI SK., AYÇİÇEĞİ SK., AYDIN, AYDIN SK., AYSUN SK., BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., ÇAM, ÇAM SK., ÇARŞIİÇİ CD., ÇIKMAZ SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜS, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PASA, ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERSIN, ERSIN CD., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), GONCA, GONCA SK., GÜNDÜZ SK., HALKEVİ SK., HAMZA SK., HARMAN SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRİYET CD., IÇ, İÇ SK., İKİZCE SK., İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KAKTÜS SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAAĞAÇ CD., KARAGÖZ SK., KARAOGLANOGLU, KARAOĞLANOĞLU CD., KARAYAKA SK., KATILIM SK., KILIÇASLAN CD., KISLA, KRISTAL, KRİSTAL SK., KUVAYI MILLIYE, KUVAYI MILLIYE CD., KUVAYİ MİLLİYE CD., LOJMAN, LOJMAN SK., MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MEHTER, MEHTER CD., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., MUAZZAM SK., NANELI, ORTAK SK., PAMUK, PAMUK SK., RAMPA SK., REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SERDAR SK., SEVİNÇ SK., SU SK., TEPE CD., TUNCAY, TUNCAY SK., TURAN EMEKSİZ CD., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN SK., VAROL SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., YÜZÜK SK., ZEYNEP ULTAV, ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, VEZIRÇIFTLIGI, VEZİRÇİFTLİĞİ mahallelerinde AKŞEMSETTİN SK., ALİ AYGÜN SK., ANIL, BAĞIN SK., BAHAR, BARBAROS CD., BUHARA SK., FAKÜLTE, FAKÜLTE CD., FILIZ, FURUNCU SK., GÜLDESTE, GÜLDESTE SK., HACI İDRİS SK., HİCAZ SK., INANÇ, KAHRAMAN SK., KÖROĞLU CD., MEMNUN, MEMNUN SK., SAKA, ŞEHİT ABUMUHAMMET ÖZBAŞ SK., ULUCAMI, ULUCAMİ CD., YALKIM SK., YENİÇERİ SK., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAGA, MEHMETAĞA, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, ÇINARCIK SK., DEĞİRMENLİ SK., DERE SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK, IRMAK SK., KAYALI SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SAHINLER, SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARSLANBEY OSB, BALABAN, ÇEPNI, ÇEPNİ, SUADIYE, SUADİYE mahallelerinde ACARLAR ÇIKMAZI SK., AHATLI SK., BALIM SK., ÇAKIRPINAR, ÇAKIRPINAR SK., ÇEPNI, ÇEPNI CD., ÇEPNİ CD., ÇINAR EVLERI, ÇINAR EVLERİ CD., ÇINAR EVLERİ SİTESİ YOLU SK, DÖNEL SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÜLŞEHİR SK., HEYREK, HEYREK CD., KARDELEN SİTE YOLU SK, KESTANELIK, KIRAZDÖNÜMÜ, KIREMITHAN, KİRAZDÖNÜMÜ SK, KİRAZDÖNÜMÜ SK., KİREMİTHAN SK., KURUDERE ÇIKMAZI SK., ÖZDAL CD, ÖZDAL CD., SÖĞÜTLÜK, SÖĞÜTLÜK CD., TANZİMAT SK., TURAN SK., ÜLKER SK., VİLLA SK, YEŞİL BAHÇE EVLERİ SİTE YOLU S, YEŞİLBAHÇE VİLLALARI SİTESİ YO sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Eylül Cuma 11:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERTUĞRUL GAZİ, UZUNBEY mahallelerinde ALİ FUAT CEBESOY CD., ATILIM CD., CUMHURİYET. CD., ÜLKEM SK., YILDIZ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖSEKÖY, OVACIK mahallelerinde AKÇAKOCA, AKTOP SK., ALPER SK., ATATÜRK, ÇUHANE, ÇUHANE. CD., ELEM, ELEM CD., ELMAS, EZGİ SK., GÖLCE, KAMER SK., MERCAN SK., SALIM DERVISOGLU, SALİM DERVİŞOĞLU CD., YILMAZ, YILMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇALKÖY, ORHAN mahallelerinde ALKAN SK., ATEŞ SK., AZRA SK., ÇALKÖY AZRA, ÇALKÖY-SEYREK YOLU, ÇALKÖY-SEYREK YOLU CD., EREN SK., ERIM, ERİM SK., ERSOY, ERSOY SK., IREM, İREM SK., KERVAN SK., KORKMAZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR mahallelerinde ZURNACILAR MEVKII, ZURNACILAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, HACILAR mahallelerinde TAŞANBAR MEVKİİ KÜME EVLER, YAGBOLU MEVKII, YAĞBOLU MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIDIRLAR mahallelerinde HACI ISMAILLER MEVKII, HACI İSMAİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, TERZILER MEVKII, TERZILER MEVKII KÜME EVLER, TERZİLER MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DARICA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DARICA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AHMET RASİM CD., BENNU, FİKİR SK., FUAT, FUAT SK., HİCRAN SK., SEVER SK., SEYMEN SK., TERIM, TERİM SK., TURGAY, TURGAY SK., VURAL, VURAL SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Eylül Cuma 10:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU mahallelerinde AKTAN SK., ASUDE, ASUDE SK., DRAMA SK., GÖKBEN, GÜLTÜRK, GÜLTÜRK SK., HANDAN, HANDAN SK., KARAKAS, LEVNİ SK., MIMAR SINAN, MÜJDAT SK., NURTEN, OVA, OVA SK., OYA, OYA SK., ÖVER, ÖVER SK., SEVİNÇLİ SK., YAVUZ SELİM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Eylül Cuma 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK mahallelerinde IMSAK, İMSAK SK., KOZALAK SK., SÖGÜT, SÖGÜT SK., SÖĞÜT SK., ZEKAT SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Eylül Cuma 12:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: PIRI REIS, PİRİ REİS mahallelerinde BAĞLAR SK., GENCAY SK., SERTAÇ SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., ZEYTİNLİK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DARICA ilçesinde 20 Eylül Cuma 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EMEK mahallelerinde FATİH SULTAN MEHMET CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.