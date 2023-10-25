20 gün önce 3. çocuğunu kucağına almıştı: Korkunç cinayette can verdi
İzmir’in Bornova ilçesinde 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan 43 yaşındaki şahıs, trafikte tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşık 20 gün önce 3. çocuğunu kucağına alan servis şoförü Ahmet Gül ile bir otomobil sürücüsü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla açılan ateş sonucu Ahmet Gül yaşamını yitirdi. Gül’ün cansız bedeni yapılan incelemeler sonrasında İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olay ile ilgili çalışma başlatan jandarma, E.K. ve N.C.G. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.
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