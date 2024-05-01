20 gündür haber alınamıyordu... Cesedi gömülü halde bulundu: 8 gözaltı
Sakarya’da 20 gündür kayıp olarak aranan yabancı uyruklu şahsın cansız bedeni, Erenler ilçesinde ağaçlık alanda toprağa gömülü halde bulundu. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, bir yabancı uyruklu şahsın arandığı öğrenildi.
Yabancı uyruklu olan ve 20 gündür kayıp olarak aranan Mohammed Azeez Mahdi Mahdi’nin aracı 28 Nisan’da Adapazarı’nda terk edilmiş halde bulundu.
Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp şahsın bağlantılı olduğu kişilerin ifadelerine başvurdu. Tutarsız ifadeler üzerine sorgularını geliştiren ekipler, şahsın öldürülüp Erenler ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde ağaçlık alana gömüldüğü bilgisine ulaşıldı.
8 GÖZALTI
Bölgede çalışama yapan ekipler, kadavra köpeklerinin yardımıyla Mahdi’nin cesedini buldu. Olay yerine yapılan incelemenin ardından polis ekiplerince Mahdi ile bağlantılı 8 Türk vatandaşını gözaltına alındığı, yabancı uyruklu bir kişinin ise arandığı öğrenildi.
Mohammed Azeez Mahdi Mahdi’nin cesedi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme devam ediyor.
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