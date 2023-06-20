20 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:17

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:17

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Karadeniz(Sinop hariç) Sakarya, Çankırı, Ardahan, Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli; Trabzon, Rize, Artvin, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kuzeybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olması tahmin ediliyor.

İşte il il hava durumu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Konya çevreleri ve Karaman'ın batısı dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, (Sinop hariç) bölge genelinde kuvvetli; Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kuzeybatısında yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, Trabzon'un iç ve doğu kesimleri, Artvin ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, yer yer şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimleri ile gece saatlerinden sonra il genelinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli, doğusunda yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri ile Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Diyarbakır'ın kuzey ve batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, , öğle saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu yarın zamanla parçalı çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu