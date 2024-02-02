20 ilde ’Sibergöz-20’ operasyonu... Onlarca şüpheli gözaltına alındı!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 09:53

Güncelleme: 02.02.2024 - 09:53

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, müşterek olarak yapılan projeli çalışmada “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik soruşturma kapsamında 71 şahıs sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne getirildi.

Araç kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları “Oltalama (Phishing)” siteler üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kapora ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 75 şüpheli şahsa yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip yapıldı. Operasyon çerçevesinde; suç eylemleri ve şüphelilerin banka hesap hareketleri inceleyen polis son bir yıl içerisinde 35 milyon 215 bin TL’lik hesap hareketinin olduğunu tespit etti.

20 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik Erzurum merkezli 20 ilde (İstanbul, Adana, Mersin, Sinop, Tekirdağ, Adıyaman, Bursa, Gaziantep, Kırşehir, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Kocaeli, Samsun, Şanlıurfa) yapılan eş zamanlı operasyonda toplam 71 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslara yönelik yapılan arama işlemleri sonucunda; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı, çok sayıda kullanıma hazır simkart, 6.03 gram kokain maddesi ve uyuşturucu haplar, 1 adet av tüfeği, 1 adet Blow marka ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek, 117 bin TL, 2 bin 300 Euro, 700 Amerikan Doları ve 29 adet çeyrek altın ele geçirildi.

Gözaltına alınan 71 şahıs bu gün sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi’ne sevk edildi. Yapılan açıklamada, “Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.