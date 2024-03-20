20 Mart DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

DÜZCE ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 16:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACILAR, YENİ mahallelerinde 413, 605. SK., SOĞUKSU YOLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÜMÜŞOVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYBÜKÜ, YAKABASI, YAKABAŞI mahallelerinde 801, ADAPAZARI BOLU YOLU, ANKARA, BÜYÜK MELEN, BÜYÜK MELEN CD., ERENLER CD., YAKABAŞI ERENLER CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde ALT, MERKEZ/39, öreniçi yolu sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN mahallelerinde ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, KIRAN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAMIDIYE, HAMİDİYE, KÖRPESLER, KÖRPEŞLER mahallelerinde 1208., 1208. SK., 1209. SK., 1210., 1210. SK., 1213. SK., 1215. SK., 1226., 1236. SK., 1247., 1493., 1493. CD., 1494. CD., 1495. SK., 1501. SK., 1502. SK., 1505., DEGIRMEN, DEĞİRMEN SK., HAMİDİYE CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRPESLER, KÖRPEŞLER, YENI, YENİ mahallelerinde 1161., 1164. SK., 1166. SK., 1167., 1437. SK., 1438., 1438. SK., YAKUT ÇK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 08:30-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR mahallelerinde İSTANBUL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KABALAK mahallelerinde KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÜLTÜR mahallelerinde 721., 773. SK., 775., 775. SK., 781. SK., ALI SIRNEVAI, ALİ ŞİRNEVAİ SK., ARICILAR SK., ÇEVRE SK., D 100 KARAYOLU CD., GÜVEN, IBRAHIM MÜTEFERIKA, İBRAHİM MÜTEFERİKA SK., MANSUR BAYRAM CD., RASİM BETİR PAŞA BULVAR, TOZKOPARAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AGA, AĞA mahallelerinde 1018. SK., 1951., 1952. SK., 1959. SK., 1960., 1960. SK., 1962., 1962. SK., 1963. SK., 1964., 1964. SK., 1966., 1966. SK., 1967. SK., 1971. SK., 1972. SK., 1991., 2018. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 10:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CAMİKEBİR, ÇAY, KIREMITOCAGI, KİREMİTOCAĞI mahallelerinde 1950. CD., 606., 635. SK., 636. SK., 637. SK., 640. SK., 642. SK., 676. SK., 677. SK., 686., 691., 691. SK., ARABACI SK., ELA BAHRİYE ORAL BLV., KADIRGA SK., KUYUMCUZADE, KUYUMCUZADE BULVAR, OCAK SK., TABAK SK., TALİH SK., URAL SK., YALÇIN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAHÇE, ÇIMEN, ÇİMEN, FEVZİÇAKMAK, MERGİÇ, MERKEZ, N KENDISI, OZANLAR, PAŞAKONAĞI, TAŞKÖPRÜ, TINAZ, YENİ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 18019., 18020., 18060., 18100., 18125., 18144., 18160., 18170., 18175., 18200., 18200. SK., 18201. SK., 18505. SK., 2130. CD., AKSOY ÇK., BAĞDAT SK., BAHÇE KÖYÜ İÇ YOLU, BAHÇEKÖY KÖYÜ YOLU, BILINMEYEN1, BOSTANLIK, ÇİÇEK SK., DURSUNLAR ÇK. SK., E-5 KENARI KÖY SOKAĞI, GÜRLER ÇK., HÜRRİYET CD., KILIÇLAR ÇK., MELEN SK., MERA ÇK., MERA SK., OZANLAR KÖYÜ YOLU, ÖZTÜRK SK., PARK İÇİ YOLU, PASAKONAGI, Paşakonağı Köyü İç Yolu, PAŞAKONAĞI KÖYÜ YOLU, ŞEHZADE ÇK., ŞEHZADE SK., VATAN CD., VURAL SK., YAVUZLAR ÇK., YUNUS EMRE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 01:00-02:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERGIÇ, MERGİÇ, TAŞKÖPRÜ, YENİ TAŞKÖPRÜ mahallelerinde 2130., 893., BİLGİN ÇK. SK., MERKEZ KÖY SOKAĞI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE ÇİLİMLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ŞEREFİYE mahallelerinde 2. KANAL, 2. KANAL CD., 408. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-13:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde ÇİLİMLİ KUZEY CD., OKUL CD., YILDIZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ÇİLİMLİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 16:30-19:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEREFIYE, ULUCAMI, ULUCAMİ mahallelerinde 403., AKSU, DÜZCE, DÜZCE CD., HORUZ, HORUZ SK., KALYON. SK., OKUL., OKUL2 SK., SURATOĞLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKTEPE, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, N KENDISI, YEŞİLKÖY mahallelerinde GÖKTEPE, KINIK, KINIK KÖYÜ YOLU, KINIK KÜME EVLER, KIRAZLI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, YEŞİLKÖY İÇ YOLU, YEŞİLKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde EBRU SK., MIMOZA, SELIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde BARLAS SK., BERKIN, BERKİN SK., ESEN, HAYALİM SK., HÜSNÜ GONCA, HÜSNÜ GONCA CD., KALE YOLU, KOCATEPE, KOCATEPE SK., KUĞU SK., OĞUZ SK., YAKAMOZ, YAKAMOZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 11:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: OSMANIYE, OSMANİYE mahallelerinde ATIK, HALİLOĞLU CD., HUZUR, OSMANİYE CD., SARAY, TUZCUOĞLU SK., YAVUZ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, EDİLLİ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYÜN KENDİSİ, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, TAHİRLİ mahallelerinde KÖY SOKAĞI, 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TURNACILAR mahallelerinde DÜZCE YIĞLICA YOLU, TURNACILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

YIĞILCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DAG, KÖSELER, MAREŞAL, MERKEZ mahallelerinde ALAPLI YIĞLICA YOLU, DAG, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK SK., TIRAŞLAR KÖYÜ YOLU, YUKARI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.