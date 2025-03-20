20 Mart İZMİR elektrik kesintisi: İZMİR ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:59

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:59

İZMİR ilinde 20 Mart Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, GDZ ELEKTRİK'in resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de GDZ ELEKTRİK tarafından bildirildi. İşte İZMİR ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Adnan Menderes; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Doyranlı; Doyranlı Yolu, Doyranlı Köyü cumhuriyet sk., İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz5, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Derebaşı; 1.KAPLUMBAG KUME EVLERİ, derebaşı köy yolu, İzmir Ödemiş Yolu, Derebaşı Neşe, SALKIM, GÜRHANE, DEREBAŞI LALE, DEREBAŞI DERE, BAYRAKTEPE, İsimsiz139, İsimsiz138, İsimsiz136, İsimsiz135, İsimsiz132, İsimsiz131, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz127, İsimsiz126, İsimsiz125, İsimsiz124, İsimsiz123, İsimsiz122, İsimsiz121, İsimsiz119, İsimsiz118, İsimsiz116, İsimsiz115, İsimsiz114, İsimsiz113, İsimsiz112, İsimsiz110, İsimsiz109, İsimsiz108, İsimsiz107, İsimsiz106, İsimsiz105, İsimsiz101, İsimsiz100, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz97, İsimsiz96, İsimsiz95, İsimsiz94, İsimsiz93, İsimsiz92, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz89, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz86, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz81, İsimsiz80, İsimsiz79, İsimsiz78, İsimsiz77, İsimsiz76, İsimsiz75, İsimsiz74, İsimsiz72, İsimsiz70, İsimsiz69, İsimsiz68, İsimsiz67, İsimsiz66, İsimsiz65, İsimsiz64, İsimsiz63, İsimsiz62, İsimsiz61, İsimsiz60, İsimsiz59, İsimsiz57, İsimsiz56, İsimsiz55, İsimsiz54, İsimsiz53, İsimsiz52, İsimsiz51, İsimsiz50, İsimsiz49, İsimsiz48, İsimsiz47, İsimsiz46, İsimsiz45, İsimsiz44, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz40, İsimsiz39, İsimsiz38, İsimsiz36, İsimsiz35, İsimsiz34, İsimsiz30, İsimsiz29, İsimsiz28, İsimsiz27, İsimsiz26, İsimsiz25, İsimsiz24, İsimsiz23, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, İsimsiz12, İsimsiz11, İsimsiz10, İsimsiz9, İsimsiz8, İsimsiz7, İsimsiz6, İsimsiz4, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Kahrat; İsimsiz58, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Toki; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.649-2025-03-20 15:00:00.628 saatleri arasında Gökçen; Kemer Sk., Mehmet Akif Ersoy, Melek, Mesut, Mine, İncir, Yeşim, Yaşar Çınarlı, Yasemin, Umut Çıkmazı, Tire Ödemiş Yolu, Sıla, Sude, Sakar, Saka, Sabir Çıkmazı, Hal, Hamiyet, Karabekir, ecevit, Şehit Seyhan Kafalı, Şahin, Hacı Ali, Gökçen Köyü İç Yolu, Dilek Çıkmazı, Can, Bostan, Beyaz, Beste, Ballı Çıkmazı, Ayaz, Arifs, İsimsiz21, İsimsiz20, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz10, İsimsiz5, İsimsiz4, MOLLA SK, , Göldere elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.649-2025-03-20 15:00:00.628 saatleri arasında Kahrat; Buldanlı Çıkmazı, Özgen, Özden, Çınar Çıkmazı, Çilek, Çağdaş, Zeybek, Yıldırım, Yonca, Yağız Çıkmazı, Yalçın Çıkmazı, Uğur Mumcu Çıkmazı, Türkmen, Tuna Çıkmazı, Tevfik Özer, Hakim Çıkmazı, Gürgen, Gültekin, Kemal, Kocaoğlan Çıkmazı, Kooperatif Çıkmazı, Kostak, Kuru, Köprü, Medet Çıkmazı, Mehmet Şerif Kılınç, Mimar, Nur, Serdar, Sevgi Çıkmazı, , CAĞDAS SK., İsimsiz2, İsimsiz3, Gurbet, Gonca Çıkmazı, Genç, Eğri, Evrim, Esnaf, Doğu, İşlek Çıkmazı, İzzet Halil Çıkmazı, İstiklal, Tekeli, Sultan, Birlik Çıkmazı, Bilge, Beyazıt, Bayaz Çıkmazı, Barış Çıkmazı, Barbaros Hayrettin, Bahar Çıkmazı, İlkokul, Ümit, Aslan Çk., GAZİ ATATÜRK, Şimşek, Ecevit, Tamer, İsimsiz45, İsimsiz41, ismet inönü cd., İsimsiz37, Kahraman, Irmak, Hürriyet, Huzur Çıkmazı, Hasret Çıkmazı, Öğretmen Orhan Aksay Çıkmazı elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.649-2025-03-20 15:00:00.628 saatleri arasında Kızılcahavlu; İsimsiz4 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Sarılar; İsimsiz15, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz18, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, İsimsiz23, İsimsiz24, İsimsiz25, İsimsiz26, İsimsiz29, İsimsiz30, İsimsiz31, İsimsiz33, İsimsiz34, İsimsiz35, Sarılar Köyü, , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Çobanköy; , çobanköy merkez, SARILAR KÖY YOLU, ÇİMENLİK KÜMEEVLER elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Kocaaliler; , İsimsiz30, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz6, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz16, İsimsiz17, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz19, İsimsiz20, İsimsiz21, İsimsiz22, Kocaaliler Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.104-2025-03-20 16:00:00.166 saatleri arasında Pınarlı; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.215-2025-03-20 13:00:00.232 saatleri arasında Fevzi Çakmak; KOYUNCUOĞLU, 37/1 Sk., 43. Sk., 8104/1 Sk., 8104 Sk., 8104. Sk., 29, MEHMET AKİF ERSOY, 8106. Sk., , 20 Sk., 20sk., 22, 25. Sk., 28, 33. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.223-2025-03-20 17:00:00.733 saatleri arasında İnönü; 157/1 Sk., İZMİR AYDIN, , İsimsiz9, 157 Sk., 142/2 Sk., 161/1. Sk., 161. Sk., 159. Sk., 132/3 Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.272-2025-03-20 15:00:00.789 saatleri arasında Salihler; Aydın, Aydan, Asil, Akhisarlılar Sitesi, 7. Sk., 6. Sk., 5. Sk., 4. Sk., EGE1, 3. Sk., 2. Sk., 15. Sk., 1. Sk., Şebnem 3, Şebnem 2, Şebnem 1, İstanbul Güzel Belde Sitesi, İnciraltı Yolu, Özgür Sk., Özgür, Çınar, Çevikkent Sitesi, Ziraatçılar Sitesi, Yeşilkent Sitesi, Yağmur Sitesi, Yağmur, UÇAR, Uslu Sk., UMUT, Turna, Taşkan, Site İç Yolu, Simav Cd., Seçkinler Sitesi, Sezer, Sahil Yolu Cd., Muratkardeşler Sitesi, Murat 1, Mercan Kent Sitesi, Mavi Kent Sitesi, Maki Sitesi, Lale Sk., Kolej Yolu, Kolej 5, Kolej 3, Kolej 2, Kolej 1, Kardelen Sk., Kardelen Sitesi, Kardelen, Karataş, Asmalı Sokak, Naz Sk., Sıla Sokak., Kahraman Sk., aksu sk, Naz 1 Sk., Rengin Sk., Karataş Sk., Günay Sk., BAHAR, 821, 820, ACAR, İsimsiz160, İsimsiz159, İsimsiz157, İsimsiz156, İsimsiz155, İsimsiz154, İsimsiz151, İsimsiz139, İsimsiz134, İsimsiz130, İsimsiz129, İsimsiz128, İsimsiz125, Salkım Sk., İsimsiz105, Nazım Hikmet Sokak, İsimsiz103, Keskin Sk., İsimsiz99, Sedef Sk., İsimsiz96, İsimsiz91, İsimsiz90, İsimsiz79, İsimsiz51, İsimsiz48, İsimsiz46, İsimsiz44, İsimsiz43, İsimsiz42, İsimsiz41, İsimsiz31, İsimsiz22, İsimsiz21, İsimsiz19, İsimsiz18, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz13, , İsimsiz158, FLORYA, 822, AKAR, GAZETECİLER, RENGİN 1, EMEK, ERGUVAN, Irmak, Hilmi Koçak Sitesi, Güneş Tatil Sitesi, Güllük, Göktaş Sitesi, Gedizliler Sitesi, Duru Sokak, Gazeteciler, Elitkent 2, Ege Evrensel Sitesi, Ege Cd., Doru Tatil Sitesi, Denizkent Sitesi, Deniz, Damla Kent Sitesi, Canyurt Sitesi, BEGONVİL, Barış elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.322-2025-03-20 15:00:00.756 saatleri arasında Çandarlı; BELDE KOOP 3, Çağlayan, Çandarlı Belde Sitesi, FERHAT UYSAL, Belde Koop 5, Belde Koop 4, Belde Koop 2, 189/1 Sk., İsimsiz292, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:00.348-2025-03-20 13:00:06.666 saatleri arasında Kahramandere; 789 Sk., 868. Sk., 866. Sk., 747. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:23.561-2025-03-20 15:00:28.953 saatleri arasında Menderes; Vatan Cd., 1115. Sk., 1014. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:24.429-2025-03-20 15:00:36.239 saatleri arasında Cumhuriyet; 6713. Sk., , 6705. Sk., ÖĞRETMEN TUĞBA ÖZBEK, 6710/1. Sk., 6710/2. Sk., 6712/4. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 13:00:16.017-2025-03-20 17:00:23.901 saatleri arasında Cumhuriyet; , Alim Dağhan Cd., 6732. Sk., 6721. Sk., 6719/1. Sk., 6719. Sk., 6716. Sk., 6715. Sk., 6713. Sk., 6712. Sk., 6653/4. Sk., 6653. Sk., 6634/1. Sk., 6620. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 09:00:50.324-2025-03-20 15:00:58.253 saatleri arasında 16 Eylül; 3339. Sk., 3332. Sk., 3333. Sk., 3334. Sk., 3335. Sk., 3336. Sk., 3338. Sk., 3337. Sk., İsimsiz9, 3394/1, Orkent Sitesi, İsimsiz10, 3346/1. Sk., 3300/1. Sk., 3319. Sk., 3322. Sk., 3322/1. Sk., 3323. Sk., 3324. Sk., 3325. Sk., 3326. Sk., 3329. Sk., 3329/1. Sk., 3330. Sk., 3331. Sk., , 3340. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 09:00:50.324-2025-03-20 15:00:58.253 saatleri arasında Cumhuriyet; , 4537/1, 4330, 4330. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:49.418-2025-03-20 16:00:20.716 saatleri arasında İsmet İnönü; 2032, 2300. Sk., 2167. Sk., 2160. Sk., 2159. Sk., 2157. Sk., 2156. Sk., 2150. Sk., 2149. Sk., 2148. Sk., 2147. Sk., 2144. Sk., 2143. Sk., 2142. Sk., 2141. Sk., 2140. Sk., 2138. Sk., 2137. Sk., 2136. Sk., 2135. Sk., 2133. Sk., 2132. Sk., 2129. Sk., 2128. Sk., 2127. Sk., 2126. Sk., 2125. Sk., 2124. Sk., 2123. Sk., 2122. Sk., 2082. Sk., 2081. Sk., 2080. Sk., 2079. Sk., 2078/1. Sk., 2078. Sk., 2077. Sk., 2073. Sk., 2069. Sk., 2066. Sk., 2064. Sk., 2062. Sk., 2061. Sk., 2060. Sk., 2059. Sk., 2058. Sk., 2057. Sk., 2056. Sk., 2055/1, 2055. Sk., 2053. Sk., 2052. Sk., 2051. Sk., 2050. Sk., 2049. Sk., 2048. Sk., 2046. Sk., 2044. Sk., 2043. Sk., 2042. Sk., 2040. Sk., 2039. Sk., 2038. Sk., 2037. Sk., 2030. Sk., 2028. Sk., 2025. Sk., 2024. Sk., 2023. Sk., 2022. Sk., 2021. Sk., 2020. Sk., 2019. Sk., 2018. Sk., 2011. Sk., 2009, 2008. Sk., 2007. Sk., 2006. Sk., 2005/3. Sk., 2005/2. Sk., 2005/1. Sk., 2005. Sk., 2122/1, İsimsiz10, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:49.418-2025-03-20 16:00:20.716 saatleri arasında Ovacık; 7104, 7151/1, Köy Yolu, 7120, 7165. Sk., 7164. Sk., 7163. Sk., 7161. Sk., 7158. Sk., 7154. Sk., 7152. Sk., 7151/1. Sk., 7150. Sk., 7148. Sk., 7146. Sk., 7145. Sk., 7144. Sk., 7143. Sk., 7141. Sk., 7140. Sk., 7136. Sk., 7135. Sk., 7134. Sk., 7133. Sk., 7132. Sk., 7128. Sk., 7127. Sk., 7126. Sk., 7125. Sk., 7123. Sk., 7122. Sk., 7119. Sk., 7117. Sk., 7116. Sk., 7115. Sk., 7114. Sk., 7113. Sk., 7112. Sk., 7111. Sk., 7110. Sk., 7109. Sk., 7100. Sk., 7099. Sk., 7096. Sk., 7095. Sk., 7091. Sk., 7090. Sk., 7089. Sk., 7088. Sk., 7084. Sk., 7083/1. Sk., 7083. Sk., 7081. Sk., 7080. Sk., 7079. Sk., 7078. Sk., 7076. Sk., 7075. Sk., 7074. Sk., 7073. Sk., 7072. Sk., 7071. Sk., 7070. Sk., 7065. Sk., 7064. Sk., 7063. Sk., 7061. Sk., 7060. Sk., 7059. Sk., 7053. Sk., 7051. Sk., 7049. Sk., 7047. Sk., 7046. Sk., 7045. Sk., 7044. Sk., 7043. Sk., 7042. Sk., 7040/1. Sk., 7040. Sk., 7039. Sk., 7038. Sk., 7037. Sk., 7036. Sk., 7027. Sk., 7000. Sk., 7068/1, 7105, 7140/1, 7034/1, 7107, 7094, 7102, 7167, 7056, 7036/1, 7060/1, 7160, 7103, İsimsiz301, İsimsiz300, İsimsiz291, İsimsiz18, İsimsiz16, İsimsiz8, İsimsiz4, 7150 SK., İsimsiz1, 7032, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:49.418-2025-03-20 16:00:20.716 saatleri arasında Musalla; 2009, Akarca Mevkii, 7006, 7010/1, 7011, 7020. Sk., 7019. Sk., 7018. Sk., 7017. Sk., 7014. Sk., 7008. Sk., 7000. Sk., 2122. Sk., 2032, 2015/1. Sk., 1065. Sk., 1063. Sk., 1062. Sk., 1061. Sk., 1060. Sk., 1058. Sk., 1057. Sk., 1056. Sk., 1055. Sk., 1054. Sk., 1053. Sk., 1052. Sk., 1051. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1048. Sk., 1047. Sk., 1045. Sk., 1044. Sk., 1043. Sk., 1042. Sk., 1041. Sk., 1039. Sk., 1035/1. Sk., 1035. Sk., 1034. Sk., 1033. Sk., 1032. Sk., 1031. Sk., 1030. Sk., 1028. Sk., 1026. Sk., 1025. Sk., 1024. Sk., 1023. Sk., 1021. Sk., 1008. Sk., 1007. Sk., 1006. Sk., 1005. Sk., 1004. Sk., 1003/1. Sk., 1003. Sk., 1002. Sk., 1500, 7016, 7004, 7012, 7003, 7015, 2122/1, İsimsiz223, İsimsiz222, İsimsiz218, İsimsiz216, İsimsiz215, İsimsiz212, İsimsiz210, İsimsiz209, İsimsiz208, İsimsiz204, 7035, İsimsiz177, İsimsiz171, İsimsiz168, 7007, 7010, İsimsiz152, İsimsiz151, İsimsiz150, İsimsiz149, İsimsiz147, İsimsiz146, İsimsiz144, İsimsiz143, İsimsiz135, İsimsiz114, İsimsiz112, İsimsiz111, İsimsiz110, İsimsiz108, İsimsiz105, İsimsiz102, İsimsiz99, İsimsiz98, İsimsiz18, İsimsiz92, İsimsiz88, İsimsiz87, İsimsiz85, İsimsiz84, İsimsiz83, İsimsiz82, İsimsiz21, İsimsiz15, İsimsiz14, 7002, Küme Evler, 7001, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:49.418-2025-03-20 16:00:20.716 saatleri arasında Fahrettinpaşa; İc Yol, 2213/1, Site İci Yol, 2228. Sk., 2227. Sk., 2226. Sk., 2225. Sk., 2224. Sk., 2222/1. Sk., 2222. Sk., 2221. Sk., 2220. Sk., 2218. Sk., 2217. Sk., 2216. Sk., 2215. Sk., 2214. Sk., 2213. Sk., 2212. Sk., 2211. Sk., 2210. Sk., 2208, 2207. Sk., 2206. Sk., 2205. Sk., 2204. Sk., 2203. Sk., 2202. Sk., 2201. Sk., İsimsiz18, İsimsiz17, İsimsiz16, İsimsiz15, İsimsiz14, İsimsiz12, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:49.418-2025-03-20 16:00:20.716 saatleri arasında Çakabey; 2208, İsimsiz22, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:30:33.04-2025-03-20 15:30:39.173 saatleri arasında Alaçatı; , İsimsiz255, İsimsiz253, İsimsiz250, İsimsiz249, 18018, Süzer Sun Dreams Hotel, 18018, Alaçatı Surf Paradise Club, İsimsiz283, 18015, İsimsiz244, İsimsiz269, İsimsiz258 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00-2025-03-20 12:00:00.179 saatleri arasında Ansızca; , Ansızca Köy Yolu, Ansızca Köyü Yolu, Ansızca Köyü İzmir Ankara, Ansızca Köyü İç Yolu, İsimsiz3, İsimsiz17 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00-2025-03-20 12:00:00.179 saatleri arasında Kuyucak; , Kuyucak, KUYUCAK YOLU, İsimsiz35, İsimsiz36, İsimsiz13 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00-2025-03-20 12:00:00.179 saatleri arasında Ulucak İstiklal; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00-2025-03-20 12:00:00.179 saatleri arasında Yenmiş; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Yenmiş; TAN, , İsimsiz25, HACI ALİ, Yenmiş Fabrika Yolu Cd., Yukarı, Yukarı Küme Evleri, YENMİŞ FABRİKA YOLU elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Akalan; 2505, İsimsiz4, , 2503, 2501, 2525 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Aşağı Yenmiş; YENMİŞ FABRİKA YOLU KÜME EVLER, Yıldıztepe, YENMİŞ FABRİKA YOLU, Vatan, Turna, Tarçın, Söğütçük Yolu, Serap, Sancak, Pınar, Narin, Gülsen, Funda, Esin, Dumlu, Beren, Başak, Asya, Ada, TARÇIN SOKAK, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Sütçüler; kevser, PİRİŞTİNA, BAŞARI, İnce Sk., Öğretmenler Sk., Öğretmenler, Özcanlar Sokak, Ömür Sk., Ömür, Ömeroğlu, Çamlı Sk., Çamlı, Yıldız Sk., Yıldırım Sk., Yıldırım, Yeşilyurt Sk., Yeşilyurt, Yavuz Sk., Velioğlu, Tığtepe, Tırpan, Tosunlar, Teslimoğlu Sk., Teslimoğlu, Tekçe Sk., Taşlı, Sütçüler Küme Yolu Köyiçi, FETİH, Sütçüler Köyü İç Yolu, Sütçüler Köyü, Stadyum Sk., Spil Dağı Yolu, Saydam Sk., Savran, Sarılar, Sarı Çiçek, Sargın, Sarılar, Okul Yolu, EFELER, UÇURTMA KÜME EVLER, Mehmetçik, Sütçüler Çamurluk, Fetih sk., YAMAN, Okul, Müdür Sk., Müdür, Menekşe, Küçük Stadyum, Kutlu Aktaş Sk., Kutlu Aktaş, Konak Sk., Konak, Kesmeci, Karadenizliler Sokak, Karadeniz Sokak, Işılay Saygın Sk., Işılay Saygın, Hacılar, Güneş Sk., Güneş, Gümüştel, Gülistan, Gül, Göçer, Göktürk Sokak, Gazi Atatürk, Fırın Sk., Fidanlı, Fettah Dedeoğlu Sokak, Fettah Dedeoğlu, Esenler Sk., Esenler, Ersin Sk., Emekli 2, Emekli, Ekin Sk., Ekici, Duman Sk., Derman, Demirci, Dedeoğlu, Damla, Cansu, Bulut, Borçkalılar, Bayrak, Batı, Baltaalanı Sk., Aydemir, Atmaca, Atatürk, Ankara, Anadolu Sk., Aksu, Akevler Cd., Akevler, Adalı, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Ansızca; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Beşpınar; , Beşpınar Köyiçi kümeevleri, Beşpınar Köyü Orta Mevki Yolu, Beşpınar Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Çambel; , Ankara, Çambel Köyü İç Yolu, ÇAMBEL MAH. YOLU, ANKARA CADDESİ, 2512, 2509, 2515, 2518, 2525, 2525, 2509, 2511, 2525, 2525, 2525, 2503, 2501, 2525, ANKARA CADDESİ, 2524, 2519, 2517, 2522, 2520, 2509, EVRANGÜRÜ, çambel mahalle yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Kemalpaşa OSB; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Mehmet Akif Ersoy; , 1. Öteyaka Kümeevleri, Ankara, Fabrikalar elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Örnekköy; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.195-2025-03-20 16:00:00.215 saatleri arasında Yukarıkızılca Merkez; elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Çamlıca; İsimsiz1, Köşk Ödemiş Yolu, Çamlıca Köyü İç Yolu, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Çayır; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz12, İsimsiz13, İsimsiz14, İsimsiz15, Ataman, Köşk Ödemiş Yolu, Çayırköy, İsimsiz176 elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Demirdere; , İsimsiz242, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, Demirdere Köyü İç Yolu, Köy İçi Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Güney; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Güney Köyü İç Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Hamam; , mendegüme küme evler, melcek, çukur, İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, Demirdere Köyü İç Yolu, Hamamköy Köyü İç Yolu, Köşk Ödemiş Yolu elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Küçükören; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz8, İsimsiz9, İsimsiz10, İsimsiz11, İsimsiz7, KÜÇÜKÖREN KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, KÜÇÜKÖREN, başören elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.194-2025-03-20 17:00:00.517 saatleri arasında Küre; , İsimsiz1, İsimsiz2, İsimsiz3, İsimsiz4, İsimsiz5, İsimsiz6, İsimsiz7, İsimsiz8, KÜRE KÜME EVLERİ, Köşk Ödemiş Yolu, Küre Köyü, KÜRE elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.322-2025-03-20 16:00:00.054 saatleri arasında Kazım Dirik; 442. Sk., 470, 449/1, 458, 441, 460. Sk., 448, 446, 468, 466, 472, Foça İzmir Karayolu Cd., 8/3. Sk., 7/3, 7/2. Sk., 7/1. Sk., 445. Sk., 443. Sk., 471, 421, 419/3. Sk., 419. Sk., 3/3. Sk., 3. Sk., 419/4. Sk., 419/2, 10/5. Sk., 10/3. Sk., 10/2. Sk., 10/1, 10. Sk., 444, 467, 469, 407. Sk., İsimsiz9, İsimsiz2, elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2025-03-20 2025-03-20 10:00:00.322-2025-03-20 16:00:00.054 saatleri arasında Hacıveli; Foça İzmir Karayolu Cd., 412, 407. Sk. elektrik kesintisi yaşanacaktır.

İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

2025-03-20 2025-03-20 10:00:20.558-2025-03-20 16:00:52.349 saatleri arasında Fatih; elektrik kesintisi yaşanacaktır.