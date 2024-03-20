20 Mart SAKARYA elektrik kesintisi: SAKARYA ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.03.2024 - 10:36

Güncelleme: 20.03.2024 - 10:36

SAKARYA ilinde 20 Mart Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte SAKARYA ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

SAKARYA KAYNARCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNARCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SARIGAZI, SARIGAZİ, YENIÇAM mahallelerinde CEBEOGLU MEVKII, CEBEOĞLU MEVKİİ KÜME EVLER, YENIÇAM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA PAMUKOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

PAMUKOVA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ELPEREK, YENICE, YENİCE mahallelerinde AHMET YESEVİ SK., ANKARA CD., BURHAN SALİH SİTESİ İÇİ YOLU, FARABI, İBNİ SİNA SK., KARACA SK., KÜLTÜR SK., MALAZGİRT SK., SIRADUTLAR SK., ŞİRİN SK., VAKIF SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ERENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ERENLER ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ERENLER mahallelerinde 1206 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ERENLER ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAGLAR, BAĞLAR mahallelerinde 7001 SK., 7003 SK., 7005 SK., 7007 SK., 7009 SK., 7013 SK., 7014 SK., 7018 SK., 7020 SK., BAGLAR CD., PINAR KENT VİLLALARI İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KARASU ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARASU ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 343 SK., 365 KÜME EVLER, 597, 597/2, 599, 599 SK., DOĞU KARADENİZ CD., YUKARI (KARASU) sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA AKYAZI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖKÇELER, HAYDARLAR, YÖRÜKYERI mahallelerinde ADAPAZARI MUDURNU YOLU, GÖKÇELER, GÖKÇELER SK., HOROZLAR, HOROZLAR SK., İLİMİYE SK., MERKEZ_4, TAŞBURUN SK., YÖRÜKYERI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU mahallelerinde ÇAKIROGLU, ÇAKIROĞLU, İsimsiz80 sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KUZULUK ORTA, KUZULUK TOPÇUSIRTI mahallelerinde 26136, AKASYA, AKYAZI, AKYAZI / TOPÇUSIRTI, BOGAZ (TOPÇUSIRTI), BOĞAZ SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., ÇAVUŞ SK., ÇIÇEK (KUZULUK), ÇINAR (TOPÇUSIRTI), FIDAN, FİDAN SK., GAZI (KUZULUK), GAZİ SK., GÜL (KUZULUK), HANEDAR SK., HUZUR SK., IPEK, KANSU, KANSU SK., KARANFIL_1, KARANFİL SK., KEKEÇ, KEKEÇ SK., KIRAÇ, KUZULUK KÖY İÇİ, KUZULUK KÖYÜ YOLU, MAHMUTOGLU, MAHMUTOĞLU, MAHMUTOĞLU SK., MAVİ SK., MEVLANA SK., NİLÜFER SK., OFLU, OFLU SK., PAPATYA SK., SARMAŞIK SK., TASBURUN_1, TOPÇU SIRTI (KUZULUK), TOPÇU SIRTI CD., TOPÇUSIRTI, TOPÇUSIRTI (KUZULUK), YANIK SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HASTAHANE, YENI, YENİ mahallelerinde 5069 SK., 5071 SK., 5074 SK., 5089 SK., 6002, 6002 SK., 6010 SK., 6018 SK., 6022, 6022 SK., 6022. SK., 6024, 6030, 6031, 6031 SK., 6041 SK., 6043 SK., 6047 SK., 6050, 6051 SK., 6057, 6057 SK., 6059, 6059 SK., 6059. SK., 6061 SK., 6061. SK., 6063. SK., 6065, 6065 SK., 6077 SK., 6079 SK., 6081 SK., ADA sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKYAZI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DEDELER, DOKURCUN, GÖKÇELER, HAYDARLAR, TAŞAĞIL, YÖRÜKYERI, YÖRÜKYERİ mahallelerinde DEDELER SK., DUTLAR, GÜZLEK SK., HAYDARLAR KÖYÜ İÇ YOLU, ILIMIYE, MENDERES CD., MERKEZ SK., SULUCA OVA YAYLASI, TAŞAĞIL SK., TUZLA SK., YÖRÜKYERİ, YÖRÜKYERİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SERDİVAN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 423 SK., 423. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI, İSTİKLAL mahallelerinde 307. SK., 4026 SK., 525. SK., 533. SK., 539. SK., 541. SK., 543. SK., 545. SK., 546 SK., 547., 547. SK., 548. SK., 549., 549. SK., 550. SK., 551. SK., 553., 553. SK., 555. SK., 556. SK., 557., 557. SK., 558., 560., 561., 562. SK., 564. SK., 566., 568. SK., 572. SK., 576., 578., 580. SK., 582. SK., 586. SK., 588. SK., 590. SK., 592. SK., 598. SK., 600. SK., 602. SK., 604., AKASYA EVLERİ İÇİ YOLU, AKKENT VİLALARI İÇ YOLU, ALANIÇI, ALANİÇİ SK., ÇELEBİ VİLLALARI İÇİ YOLU, ÇINAR SİTESİ İÇİ YOLU, DİLBER SK., DURU SİTESİ İÇİ YOLU, EMİRGAN EVLERİ İÇİ YOLU, ESKI KAZIMPASA CD., ESKİ KAZIMPAŞA CD., HANIMELI, HANIMELI SK., HANIMELİ SK., IŞIK SK., İNKO PARK VİLLALLARI İÇİ YOLU, KEMER SK., MEHMET AKIF ERSOY, MEHMET AKIF ERSOY CD., MESUT SK., ORHANGAZİ, ORHANGAZİ SK., ÖZER SK., SERHAT SK., SULTAN SARAYI, ŞEHZADE EVLERİ 3. ETAP İÇİ YOL, TEZKENT SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTIKLAL, İSTİKLAL mahallelerinde 2., 2. CD., 354., 358., 358. SK., 376., 376. SK., 386. SK., 407. SK., ALTINIŞIK KONUTLARI İÇİ YOLU, ATA EVLER İÇİ YOLU, BAĞLAR CD., BURCU SİTESİ İÇİ YOLU, ÇARK, KİRAZ SK., MEHMET AKİF ERSOY CD., PARK SK., PROF. DR. NECMETTIN ERBAKAN, PROF. DR. NECMETTİN ERBAKAN CD., VİŞNE SK., YENİ GOLA SİTESİ İÇİ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 13:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KEMALPASA, KEMALPAŞA mahallelerinde 18 NİSAN CD., 2.GEÇİT SK., 38. SK., 41. SK., 45. SK., 47. SK., 49. SK., BASLIK SK., BAŞLIK SK., BELEDIYE CD., BELEDİYE CD., DÖNER SK., HASAN TAHSİN SK., KANUNİ SK., KOTUK SK., MESE, OLUK SK., SARP, TEKEL SK., TEPE SK., ÜVEZ SK., YENİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SERDİVAN ilçesinde 20 Mart Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARABACIALANI mahallelerinde 1., 1. CD., 562., 566. SK., 570., 576. SK., 578. SK., 615. SK., NEŞE SK., ORHANGAZI, SELÇUKLU, SELÇUKLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ADAPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SAKARYA, TEKELER mahallelerinde 1. ARA SK., 1028 NOLU, 1029 NOLU SK., 1030 NOLU, 1030 NOLU SK., 1031 NOLU SK., 1032 NOLU SK., 1033 NOLU SK., 1034 NOLU SK., 1035 NOLU SK., 1037 NOLU, 1037 NOLU SK., 1038 NOLU SK., 1057 NOLU SK., 1068 NOLU, 1071 NOLU SK., 1077 NOLU SK., 1078 NOLU, 1079 NOLU SK., 1081 NOLU SK., 722 NOLU SK., 723 NOLU SK., 727 NOLU SK., 728 NOLU SK., BAYRAMLAR SK., CEM SK., ÇEVRE YOLU CD., GÖZDE BLOKLARI İÇİ YOLU, HANDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ŞEHİT AYHAN ERCAN SK., ŞEHİT NEDİM ÖZPOLAT SK., ÜNAL OZAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HIZIRTEPE, MALTEPE, MITHATPASA, OTUZİKİ EVLER, SIRINEVLER, ŞİRİNEVLER mahallelerinde 531 NOLU SK., 532 NOLU SK., 548 NOLU, 551 NOLU, 553 NOLU, 553 NOLU SK., 554 NOLU, 554 NOLU SK., 555 NOLU SK., 556 NOLU SK., 557 NOLU SK., 559 NOLU, 559 NOLU SK., 560 NOLU, 560 NOLU SK., 561 NOLU, 561 NOLU SK., 562 NOLU SK., 563 NOLU SK., 564 NOLU SK., 565 NOLU SK., 570 NOLU SK., 571 NOLU SK., 572 NOLU SK., 573 NOLU SK., 921 NOLU SK., 922 NOLU, ADNAN MENDERES, AKÇAY SK., ARMUTLU, ARMUTLU SK., BAGLIK, BAĞLIK CD., BEŞKÖPRÜ CD., CENAP SK., ÇAMLI SK., ÇETİN SK., DİK SK., EFE SK., FİDELİ SK., GÜR SK., HARMANLIK, İBRAHİM KANGAL CD., KAYAR, KAYAR SK., KUDRET SK., MALTEPE CD., MERAM, MERAM SK., MİTHAT PAŞA ANADOLU LİSESİ, MÜRSEL SK., NİŞAN SK., ÖNDEREVLERİ SK., ÖNER, ÖNER SK., PETEK SK., POSTAHANE SK., SARIKIŞLA SK., SEBAT SK., SEDAŞ, SEHIT METIN AKKUS, SEHIT MÜRSEL ULUNÇ, SELVİNAZ SK., SERIN SK., SERİN SK., SU ARITMA TESİSİ, ŞEHİT METİN AKKUŞ SK., ŞEHİT MÜRSEL ULUNÇ SK., ŞEHİT OSMAN TEMİZ SK., TEPEÜSTÜ, TEPEÜSTÜ SK., TOYGAR, TOYGAR SK., VAGON SK., YASLI SK., YAŞLI SK., YOKUŞDİBİ SK., ZORLU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EVRENKÖY mahallelerinde PROFESÖR DOKTOR SABAHATTİN ZAİM BULVAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ADAPAZARI ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MALTEPE mahallelerinde 513 NOLU SK., 521 NOLU, 521 NOLU SK., 523 NOLU SK., 529 NOLU SK., 533 NOLU SK., 535 NOLU SK., 536 NOLU SK., 537 NOLU SK., 541 NOLU SK., 543 NOLU SK., 544 NOLU SK., BATUR SK., EFE, OĞUZ. SK., ORHANGAZİ CD., TANER SK., YAMAÇ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA ARİFİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

ARİFİYE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-10:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADNAN MENDERES CD., ALEV SK., ARİF BEY CD., AYYILDIZ, DURMAZ, GÜN, GÜN SK., IRFAN, İRFAN, KASIRGA SK., KUDÜS, MEHTAP, MINA, MÜGE, REZZAK, SARRAF, SEHER, SEHER SK., SITELER, SONGÜL, ŞİMŞEK SK., TAN SK., TUFAN, UFUK, YANYOL SK., YENIAY, YENIGÜN, YENIGÜN CD., YENİGÜN CD., YILDIRIM SK., ZERDALI, ZERDALİ, ZÜBEYDE HANIM CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ADAPAZARI-SAPANCA YOLU, ARİFİYE - SAPANCA YOLU, EMEK, FERHAT, FIRAT, FIRAT SK., GÖL YOLU, GÖLBASI, GÖLBAŞI, GÖLBAŞI PİKNİK ALANI İÇİ YOLU, ÜNLÜ SK., ZÜBEYDE HANIM sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 16:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ARIFBEY, ARİFBEY mahallelerinde ASYA SK., AY SK., AYAZ SK., BATUHAN, BATUHAN SK., ÇAGATAY, ÇAĞATAY, DORUK, DORUK SK., DUMAN SK., ECRİN, FERHAT SK., GÖKKUŞAĞI SK., ISIK, KUDÜS CD., MEGALİN SİTESİ İÇİ YOLU, MİDYAT SK., ÖZLEM EVLER SİTESİ İÇİ YOLU, PUSULA, SEMA SK., UFUK SK., ÜNAL, ÜNLÜ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

ARİFİYE ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ASAGI KIRAZCA mahallelerinde ESKİŞEHİR CD., SAGLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA SAPANCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

SAPANCA ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÖL, RÜSTEMPASA, RÜSTEMPAŞA mahallelerinde ALEV SEZER SK., ARİF YILDIZ SK., BAHÇELİEVLER SK., BEYAZ EVLER İÇİ YOLU, GEZMIS SK., GEZMİŞ SK., GÖL, GÖL SK., GÖLEV TATİL KÖYÜ İÇİ YOLU, GÖLPINAR SİTESİ İÇİ YOLU, IŞIK SİTESİ 3 İÇİ YOLU, KUMBAZ, KUMBAZ CD., LOKMANLAR, LOKMANLAR CD., MEHTER CD., ÖĞRETMEN SK., ÖZKUM CD., PROF.DR.MEHMET ABUÇ CD., RÜSTEMPAŞA CD., SAATÇİ SK., SAHIL, SAKA, SAKA SK., SAZAN SK., SEYMEN SK., VAKIF CD., YALI SK., YOSUN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

SAKARYA KOCAALİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KOCAALİ ilçesinde 20 Mart Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AÇMABASI, AÇMABAŞI, KARALAR, KÖYYERI, KÖYYERİ, KÜPLÜK, YANIKSAYVANT mahallelerinde ABAY, AÇMABAŞI KÖYÜ İÇ YOLU, FINDIKLIK KÜME EVLERI, GEDIK, GEDIK/1, GEDIK/4, HENDEK KOCAALİ YOLU, KARALAR, KARATOPRAK, KARATOPRAK SK., KARATOPRAK/2, KARATOPRAK/3, KARATOPRAK/4, KARATOPRAK/5, KARSI_7, KÖYYERİ KÖYÜ İÇ YOLU, KÜPLÜK/5, MERKEZ(YANIKSAYVANT), MERKEZ/1_4, MERKEZ/2_5, MERKEZ/3_10, MERKEZ/40, MERKEZ/63, MERKEZ/74, MERKEZ/82, MERKEZ_26, MERKEZ_91, MERKEZ_92, YANIKSAYVANT KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.