Yayınlanma: 20.03.2025 - 09:07

Güncelleme: 20.03.2025 - 09:07

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bazı metro istasyonlarının giriş ve çıkışları kapatıldı. Peki, 20 Mart Taksim metrosu çalışıyor mu? M1 ve M2 metro hattı açıldı mı?

TAKSİ METROSU AÇILDI MI?

Metro İstanbul'dan yapılan 19 Mart tarhli açıklamaya göre, İstanbul Valiliği kararıyla M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldı.

Araçlar Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmadan seferlerini sürdürecek.

Metro sefeleri, ikinci bir duyuruya kadar normal seferlerine dönmeyecek.

METROLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

19-23 Mart tarihleri arasında dört gün boyunca her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu. Alınan karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Valilik, metro seferlerinin normal düzene geçişinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleşmeyeceğini açıkladı.