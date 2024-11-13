20 otomatik av tüfeği ele geçirildi: 1 gözaltı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

20 otomatik av tüfeği ele geçirildi: 1 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 13.11.2024 - 17:14

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' soruşturması kapsamında Darıca ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Operasyon, kapsamında evde arama yapıldı.

Aramalarda 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 59 şarjör ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli, gözaltına alındı.


Etiketler: #tüfek #pompalı tüfek

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