20 otomatik av tüfeği ele geçirildi: 1 gözaltı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda bir evde 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı' soruşturması kapsamında Darıca ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyon, kapsamında evde arama yapıldı.
Aramalarda 20 ruhsatsız otomatik av tüfeği ile 59 şarjör ele geçirildi. Evdeki 1 şüpheli, gözaltına alındı.
Etiketler: #tüfek #pompalı tüfek
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