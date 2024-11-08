Tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı: 18 yaşındaki genç tutuklandı

Samsun’da parkta tüfekle 2 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı: 18 yaşındaki genç tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 08.11.2024 - 14:19

İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki bir parkta, pompalı tüfekle ateş ederek A.T. ve E.K.’yi yaralayan A.M.Ç.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


Etiketler: #Samsun

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