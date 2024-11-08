Tüfekle 2 kişiyi yaralamıştı: 18 yaşındaki genç tutuklandı
Samsun’da parkta tüfekle 2 kişiyi yaralayan 18 yaşındaki genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki bir parkta, pompalı tüfekle ateş ederek A.T. ve E.K.’yi yaralayan A.M.Ç.(18), İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Samsun
En Çok Okunan Haberler
-
- Salim'in eşi Melek Güran ifade değiştirdi
- Milyarlık vurgun iddiası!
- Hâkimin itirafı
- Görüntülerle ortaya çıkardı: Doktor gözaltında
- Ünlü fenomen adeta bir servet kazandı!
- Erdoğan'dan 'sürpriz' 10 Kasım kararı
- Galatasaray, Tottenham'ı sahadan sildi!
- Arbede çıktı, oturuma son verildi
- Köy tipi yoğurt diye yedirmişler!
- AKP’li vekil ateş püskürdü!