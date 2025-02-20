20 Şubat KOCAELİ elektrik kesintisi: KOCAELİ ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 20.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 20.02.2025 - 10:11

KOCAELİ ilinde 20 Şubat Perşembe günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte KOCAELİ ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

KOCAELİ DİLOVASI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DİLOVASI ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TAVŞANCIL mahallelerinde HARMANLAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARTEPE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZIRAN, AHENK SK., AKARLAR SK., AKBABA SK., ALT SK., ALTILAR SK., ALTINKALEM SK., ARALIK SK., ASIR SK., ATAN SK., ATIF ERÇIKAN, ATLAS, AYAZMA SK., BAHÇE SK., BAKIR SK., BALLI SK., BAYINDIR, BAYINDIR SK., BERGAMA SK., BESTEKAR SK., BÖĞÜRTLEN SK., CESUR SK., ÇAKIL SK., DEMİRLİ SK., DERBENT FATİH CD., DERNEK, DERNEK SK., DESTAN, DESTAN SK., DİCLE CD., DOĞUŞ CD., DORUK SK., ELMALI SK., ERCİYES SK., FISTIK SK., FLORYA SK., FUNDALIK SK., GÜLSÜN SK., GÜLTEKİN SK., GÜMÜŞ SK., GÜNEBAKAN SK., GÜNGÖREN SK., HAKİKAT SK., HAS SK., HAZİNE SK., HEYBE SK., ILGAZ SK., İLKE SK., KAFDAĞI SK., KAMU, KAMU CD., KARADENİZ SK., KARASU SK., KARDEŞLER SK., KERVANSARAY CD., KIRGIZLAR SK., KUYTU SK., KUYUCAK SK., LEVENT SK., MELEK SUYU CD., MUHTEŞEM SK., NEŞE SK., NEVRUZ SK., ÖZGÜ SK., ROKA, ROKA SK., SAHRA SK., SARMAŞIKLI SK., SEFERAĞA SK., SICIM, SIRINAGA, SİCİM SK., SOYCAN SK., ŞANLI SK., ŞELALE SK., ŞİMŞİR SK., ŞİRİNAĞA CD., TAFLAN SK., UFUK SK., UMUTLU SK., YAPRAK SK, YEŞİLTEPE SİTESİ YOLU SK, YEŞİLVADİ SK., ZİŞAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 15:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, HAVLUBURUN, KETENCILER, UZUNTARLA mahallelerinde 234., 234. SK., 236. SK., 237. SK., 238., 238. SK., 239., 239. SK., 241., 241. SK., 305., 309., 309. SK., 317. SK., 320. SK., 410. SK., 411. SK., 412. SK., 413., 415. SK, AHMEDİYE YOLU SK, AKŞEHİR SK., AKYAR SK., ALAPLI, ALAPLI SK., ALAYLI SK., AVANOS SK., AYITEPE YOLU, BAĞLARBAŞI YOLU SK., BALKANLI, BALKANLI SK., BEYSEHIR, BEYŞEHİR SK., BINGÜL, BİNGÜL SK., BOZDEMİR SK., BÜLBÜL, ÇAĞATAY SK., ÇAMKONAK CD., ÇAPRAZ SK., D-100 KARAYOLU, D-100 KARAYOLU CD., D-100 YAN YOLU SK, DAVALI KIRMA YOLU SK., DESTE SK., DETAY SK., DOĞANAY SK., EFSANE SK., ENDAMLI SK., EREL SK., ESME AHMEDIYE, ESME BAGDAT, ESME DERE YOLU, EŞME AHMEDİYE SK., EŞME BAĞDAT CD., EŞME DERE YOLU SK., FINDIK DERE YOLU, FINDIK DERE YOLU SK., FİRUZE CD., GÖL YOLU SK., GÖNEN SK., GÜLBAGI, GÜLBAĞI SK., GÜLCE, GÜLCE SK., GÜRGEN YATAK YOLU, GÜZELCE, HANLI SK., HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., KARABAYIR, KARABAYIR SK., KARANLIK DERE, KARANLIK DERE SK., KAYNAR, KIRMANLAR YOLU, KIRMANLAR YOLU SK., KONAK SK., KÖSE SK., KURTALAN SK., LIMAN DERE, LİMAN DERE SK., MANZARA, MUSTAFA KARACAOGLU, MUSTAFA KARACAOĞLU SK., MÜMIN, MÜMİN SK., NAZENDE, NECATİ KOCAAĞA SK., ORMAN SK., OTAG, OTAĞ SK., ÖZALP, ÖZBEK SK., RÜZGAR TEPESI YOLU, RÜZGAR TEPESİ YOLU SK., SAHIL, SIRTLAR YOLU, SIRTLAR YOLU SK., SORGUN, SORGUN SK., ŞENLER SK., TİMUÇİN ATILGAN SK., UHUT, UHUT CD., YANKESE YOLU, YANKESE YOLU SK., YENİ MAH. KAMP YOLU SK., YENİAY SK., YILDIR SK., YUKARI MEVKII, YÜKSEKTEPE sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: FATIH, FATİH, KÖSEKÖY mahallelerinde 17 AGUSTOS, 17 AĞUSTOS CD., 19 MAYIS, 19 MAYIS CD., AYNUR SK., BALABAN SK., BARIS, BILGEHAN, BİLGEHAN SK., BİNDALLI SK., ÇAMLIBEL SK., DEMOKRASI, DERVİŞ SK., DILEK, DİLEK SK., DİNÇ SK., DUMLUPINAR SK., EKİM SK, EYÜP SULTAN SK., FERAH, FERAH SK., FIDAN, GAMZELI, GAMZELİ SK., GAZI YASIN, GAZİ YASİN CD., GÜRÜN, GÜRÜN SK., ILIM, İLİM CD., KAHRAMANLAR, KAHRAMANLAR CD., KAVAL SK., KOZA, KOZA SK., KUMLUK, KUMLUK SK., LEYLA ATAKAN CD., MAVİ SK., MELODİ SK., MEVLANA SK., NADIR, NADİR SK., NAMLI SK., NEYZEN SK., OLCAY SK., ONUR SK., ORHAN GAZI, ORHAN GAZİ CD., OSMAN GAZI, OSMAN GAZİ. CD., ÖZBILEN, RÜYA SK., SADIK SK., SAKİN SK., SELİMİYE CD., SENER SK., SERGEN SK., SEZER, SOYLU, SOYLU SK., SUBASI, SUBAŞI SK., SUNA, SUNA SK., ŞAŞMAZ SK., ULUISIK, ULUIŞIK CD., YASA, YASA SK., YAVUZ, YÖRÜK SK., ZEBRA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 12:30-14:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALABAN, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, NUSRETIYE, NUSRETİYE, SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE mahallelerinde 7 HAZİRAN CD., ADACIK SK., AHMET LÜTFÜ ARAT BULVAR, AHUDUDU SK., AKAĞAÇ SK., AKÇAAĞAÇ SK., AKKAYA, ALA SK., ALİ EFENDİ SK., ANADOLU SK., ANITLAR SK., ARKA SK., ASIL SK., AŞİNA SK., ATAN, ATIF ERÇIKAN CD., ATLAS SK., AY SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., AYDINKENT SİTE YOLU SK, BADEMCİ SK., BAĞLARYOLU SK., BAHÇELER, BAHÇELER SK., BAKKAL SK., BALCILAR SK., BARUT, BARUT SK., BASRA SK., BAŞAKLI SK., BEGONYA, BEGONYA SK., BERRAK SK., BUKET SK., CESUR, DAĞHAN SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DEMET SK., DEMIRKAPI, DEMİRKAPI SK., DEMİRYOLU ALTI. CD., DERMAN SK., DİLBER SK., DOGUKAN, DOGUS, DOĞUKAN CD., DOST, EBEGÜMECİ SK., EKVATOR, EKVATOR SK., ELVEDA SK., ERIKLI, GAZI M. KEMAL ATATÜRK, GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GELISIM, GELİŞİM SK., GEVREK SK., GÜMÜŞÇÜ SK, GÜMÜŞÇÜ SK., GÜNEYSU, GÜNEYSU SK., GÜRGEN SK., HALK, HALK SK., HASKÖY SK., HATIRA SK., HEYBE, HUŞ SK., ILICA SK., İNCİR. SK., İRİS SK., KADEM, KADEM SK., KARAAĞAÇ SK., KARDESLER, KARLI SK., KARPUZLUK, KARPUZLUK SK., KARTEPE 2000 VİLLALARI SİTE YO, KEHRIBAR, KEHRİBAR SK., KINIK SK., KIR SK., KIRMALAR SK., KIRMIZI GONCA SK., KISIKLI SK., KIZIL SK., KOOPERATİF CD., KUŞBURNU SK., KUŞKONMAZ SK., KUYUCAK, KUZGUNDERE CD., MASHAR, MASHAR SK., MAZİ SK., MECİT SK., MEHTAP, MEHTAP SK., MESCİT SK., MILLI EGEMENLIK, MİLLİ EGEMENLİK CD., MİMAR SİNAN CD., MİRAY SK., MİROĞLU CD., MİSLER SK., MORGÜL SK., MUAZZAM SK., MUHTESEM, MÜGE SK., MÜLAYİM SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ORKİDE SK., ÖĞRETMENLER SK., ÖMER YALÇIN CD., ÖMERAĞA SK., ÖZER SK., ÖZKOÇ SK., RUMELI, RUMELİ SK., SAHINTEPE, SAKIZ SK., SARI SK., SARISALKIM SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SEDEF SK., SEDEFLİ SK., SELALE, SEMT, SEMT SK., SERIN, SERİN SK., SIRAT SK., SIRINSULHIYE IZMIT, SIRINYOL, SİMSAR SK., SÖNMEZLER SK., SÜSEN SK., ŞEBBOY SK., ŞİFA SK., TARÇIN SK., TEĞMEN SK., TURCAN, TURCAN SK., TURKUAZ SK., TUZLA, TUZLA SK., ULUDAĞ SK., UZAK, UZAK SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK., ÜÇGEN SK., ÜRKMEZ SK., YASEMİN SK., YENI, YENİ SK., YEŞİLALAN SK., ZEGAN YOLU, ZERDECAL SK., ZEYTİN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARTEPE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ESME, EŞME, UZUNTARLA mahallelerinde 424., 424. SK., SERA SK., YENI MAH. KAMP YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KANDIRA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KANDIRA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, KEFKEN mahallelerinde ATATÜRK CD., HÜRRİYET SK., KEFKEN HÜRRIYET, KIZILCIK, KIZILCIK SK., POTLAR MEVKII, POTLAR MEVKII KÜME EVLER, POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BOLU mahallelerinde BOLLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKII, BOLU MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, BOLU MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, UMURCALI MEVKİİ sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KANDIRA ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, BALLAR, KARAAGAÇ, KARAAĞAÇ, KEFKEN mahallelerinde AKÇABEYLI SEFERLER MEVKII, ASKERIYE MEVKII, BALLAR KARSI MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKII, BALLAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BURMAGEÇIT MEVKII, BURMAGEÇIT MEVKII KÜME EVLER, HACI ŞÜKRÜ SK., KARAAGAÇ HACI SÜKRÜ, KURTULUŞ SK., RECEPLER MEVKII, RECEPLER MEVKİİ KÜME EVLER, RIDVANLAR MEVKII, RIDVANLAR MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ DERİNCE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

DERİNCE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAVUSLU, ÇAVUŞLU, GEREDELI, GEREDELİ, KASIKÇI, KAYNARCA, TAHTALI mahallelerinde AKÇEKESE MEVKII, AKÇEKESE MEVKİİ KÜME EVLER, ÇARMUKLAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, GEREDELI YAGCILAR MEVKII, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ, GEREDELİ YAĞCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, ISHAKÇILAR MUHARREMLI MEVKII, İSHAKÇILAR MUHARREMLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYALAR MEVKII, KEPEKLI MEVKII, KEPEKLİ MEVKİİ, KEPEKLİ MEVKİİ KÜME EVLER, OTMANLI MEVKII, OTMANLI MEVKİİ KÜME EVLER, PAMUKLAR MEVKII, PAMUKLAR MEVKİİ KÜME EVLER, SENTEPE MEVKII, ŞENTEPE MEVKİİ, ŞENTEPE MEVKİİ KÜME EVLER sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ BAŞİSKELE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KÖRFEZ, SEYMEN mahallelerinde ADNAN KORAL SK., BAGCI, BAĞCI SK., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CD., BASKÖY, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DİLMEN SK., EFENDILER, EFENDİLER SK., ERİM SK., ESKI BAGDAT, HATMI ÇIÇEGI, HATMİ ÇİÇEĞİ SK., KOCAMAN, LIMAN, LİMAN CD., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CD., MESAN SK., NEDİM AVCI SK., OSMAN KAHYA SK., PREVEZE, PREVEZE CD., SALİH OSMANLI SK., TERTİP SK., TUNABOYU CD., YENİ YALI SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAVUZLUBAHÇE, KILIÇARSLAN, SEHITEKREM, ŞEHİTEKREM, YENİKÖY MERKEZ mahallelerinde 30 AGUSTOS, 30 AĞUSTOS SK., AĞLAK SK., ALADAĞ SK., ANAFARTALAR, AYSUN SK., BAYRAMOGLU, BAYRAMOĞLU SK, BAYRAMOĞLU SK., BENGÜ, BENGÜ SK., COSKUN SK., COŞKUN SK., CÜMLE SK., DEKOR SK., DİKÇE SK., DÜLGE, DÜŞ SK., EFKAN SK., ELMAS PAŞA SK., ERİŞİM SK., ERTAN, ERTAN SK., EVRAK, EVRAK SK., FERHADIYE YOLU(ÇAVUSOGULLARI), HALKEVİ SK., HAMZA SK., HÜRREM SULTAN SK, HÜRRİYET CD., IÇ, İKİZLER SK., İZNİK CD., KABINE, KABİNE SK., KALFA SK., KAMBEROĞLU SK., KARAGÖZ SK., KAYA, KILIÇASLAN, KILIÇASLAN CD., KISLA, KRISTAL, MAKBER SK., MANNESMAN, MANNESMAN SK., MENZIL, MENZİL SK., MESUDE SK., MEVLANA, MEVLANA CD., MISIRLI, MOR MENEKŞE SK., NANELI, NANELİ SK., ORDU, ORDU SK., ORTAK, ORTAK SK., PAMUK SK., RAMPA, REKABET SK., RESSAM SK., RÜYAM SK., SARDUNYA SK., SEVINÇ, SEVİNÇ SK., SU SK., TAKVİM SK., TEPE, TEPE CD., TUNCA SK., TUNCAY SK., TÜRKELI, TÜRKELİ SK., TÜRKOĞLU SK., TÜTÜN, TÜTÜN SK., VAROL SK., YEŞİLLİK SK., YETİMOĞLU SK., YILDIZELİ CD., YÜCE SK., ZEYNEP ULTAV SK., ZORER SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YESILYURT, YEŞİLYURT mahallelerinde AKÇE SK., DÜZLER SK., ER, ER SK., FEVZİ PAŞA CD., HOCA AHMET YESEVI, HOCA AHMET YESEVİ CD., HURLU, HURLU SK., KARA AHMET, LEVENT KIRCA, LEVENT KIRCA CD., MAHMUTPAŞA CD., NUR SK., TINAZTEPE, YESIL, YEŞİL SK., YETİMALİ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANTEPE, PASADAG, PAŞADAĞ mahallelerinde 16. SK., DEVRAN SK., ELIT, ELİT SK., HANIMAĞA SK., KANYON SK., NURİ PAŞA CD., ONUR, TOROS SK., ÜSTÜN SK., YABANGÜLÜ SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

BAŞİSKELE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOGANTEPE, DOĞANTEPE mahallelerinde 17. SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOĞANTEPE CUMHURİYET CD., DOĞANTEPE İSTİKLAL CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ İZMİT ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

İZMİT ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BAYRAKTAR mahallelerinde CEYHAN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİT ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MECIDIYE, MECİDİYE mahallelerinde ATATÜRK, AYAN, AYAN SK., ÇOBAN SK., GÖKAY, HASIR SK., ISTIKLAL., İSTİKLAL CD., MECIDIYE ATATÜRK, MECIDIYE İSTIKLAL, PINAR SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ KARAMÜRSEL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-16:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: EREGLI, EREĞLİ mahallelerinde AVLANBAG, AVLANBAĞ SK., BARBUNYA SK., KARTOPU SK., PETUNYA SK., SUNNI BABA, SUNNİBABA SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Şubat Perşembe 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULASLI YALI, ULAŞLI, ULAŞLI YALI mahallelerinde 1035, 1035 SK., 1045., 1116. SK., 1117. SK., 1121., 1121. SK., 1122. SK., 1123., 1123. SK., 1124., 1127., 1129. SK., 1131., 1131. SK., 1132. SK., 1138., 1139., 1139. SK., 1140., 1141. SK., AKÇAKOCA, AKÇAKOCA CD., DÜZBAGLAR, DÜZBAGLAR CD., DÜZBAĞLAR CD., HOCALIBAGLAR, KARSIBASI, KARŞIBAŞI CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KARAMÜRSEL ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KARAPINAR mahallelerinde ÇAYIR MEVKII, ÇAYIR MEVKİİ, ÇAYIR MEVKİİ KÜME EVLER, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ, KARAPINAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, OLUKLU-KARAPINAR YOLU SK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GEBZE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GEBZE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ISTASYON, İSTASYON mahallelerinde 1403. SK., 1403/1. SK., 1404. SK., 1405. SK., 1405/1. SK., 1406. SK., 1406/1., 1409. SK., 1409/1. SK., 1414., 1414. SK., 1414/1. SK., 1416., 1416. SK., 1418. SK., 1419. SK., SEHIT ABDULLAH HOROZ, ŞEHİT ABDULLAH HOROZ CD., ŞEHİT MÜCAHİT OKUR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GEBZE ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BALÇIK mahallelerinde 3252., 3253., 3253. SK., 3254., 3258. SK, 3262., 3265., DERE SK., GEBZE CD., KOCAGÖL, KÖMÜRCÜLER SK., ÖZDEN SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KOCAELİ GÖLCÜK ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÖLCÜK ilçesinde 20 Şubat Perşembe 11:00-16:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ULAŞLI mahallelerinde 1115., 1115. SK., 1119., KARA KESTANELİK CD., KONCA YOLU, KONCA YOLU CD., TOPÇULAR CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3072., İSMAİL DOKUZOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Şubat Perşembe 09:30-14:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3083. SK., DEVLET KARAYOLU (D130), DEVLET KARAYOLU (D130) CD., SEZAI KARAKOÇ, SEZAİ KARAKOÇ CD., YAHYA ÇAVUŞ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Şubat Perşembe 14:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3053. SK., 3076., HILMI ÖZKÖK, HİLMİ ÖZKÖK CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

GÖLCÜK ilçesinde 20 Şubat Perşembe 13:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: TOPÇULAR mahallelerinde 3141. SK., EKİN SK., ERTUGRUL GAZI, ERTUĞRUL GAZİ CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.