20 ton domates yüklü kamyonda yangın çıktı!
Orhangazi ilçesinde 20 ton domates yüklü kamyonun lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Yolu Otoban Kavşağı mevkiinde seyreden yaklaşık 20 ton domates yüklü kamyonda akşam saatlerinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, 34 DC 1790 plakalı kamyonun lastiğinden yükselen alevleri fark eden sürücüsü Mehmet Akif Gayretli (62), aracını emniyet şeridine çekti.
Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken yangın büyüyerek kamyonu sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle söndürüldü.
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