Aydın'da korkutan yangın.... Elektrikli battaniye evi yaktı!
Kuşadası ilçesinde iddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Özyağcı Sitesi’ndeki bir evde saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çevredeki dairelere sıçraması önlendi. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı yaşanmadı.
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yurttaşları elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Etiketler: #aydın #elektrikli battaniye #Yangın #Kuşadası
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den yanıt geldi!
- Mesele cami değil sen anlamadın mı?
- Atatürkçü teğmenler, tarikatçı bakan!
- Yasadışı bahis soruşturmasında 2. dalga!
- Nasuh Mahruki'ye tutuklama!
- Komisyonda kavga: Yerlikaya ve CHP'li Başarır itişti!
- Bahçeli'nin 'Öcalan çağrısını' nasıl yorumladı?
- Yol haritasını belirledi
- ABB'de 2 yönetici görevden alındı!
- Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame hazırlandı!