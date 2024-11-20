Aydın'da korkutan yangın.... Elektrikli battaniye evi yaktı!

Kuşadası ilçesinde iddiaya göre elektrikli battaniyeden çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken evde maddi hasar meydana geldi.

Aydın'da korkutan yangın.... Elektrikli battaniye evi yaktı!
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İHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:03

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Hacıfeyzullah Mahallesi Özyağcı Sitesi’ndeki bir evde saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, elektrikli battaniyeden başladığı iddia edilen yangın, kısa sürede büyüyerek evi sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucunda yangın kontrol altına alındı ve çevredeki dairelere sıçraması önlendi. Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yurttaşları elektrikli cihazların kullanımında dikkatli olmaları konusunda uyardı.


Etiketler: #aydın #elektrikli battaniye #Yangın #Kuşadası

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