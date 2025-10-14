20 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay, saat 20.00 sıralarında Yenice Mahallesi Kel Mehmet Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu genç, arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 20 yaşlarındaki gencin saatler önce hayatını kaybettiğini belirlediler. Olayı gören arkadaşları ise polis ekipleri gelmeden kayıplara karıştılar.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayın görgü tanıklarını bulmak için çalışma başlattılar.