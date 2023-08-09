20 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Saç boyasından ölüm iddiası

İzmir’in Buca ilçesinde üniversite öğrencisi bir genç kız, evde saçını boyadığı esnada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kızın ölüm nedeni ise adli tıpta yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

İHA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 16:28
Abone Ol google-news

Olay, 6 Ağustos günü ilçeye bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı (20), akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı. 

Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SAÇ BOYASINA ALERJİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Yapılan incelemede genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucuna göre Demirbayraklı’nın ölüm sebebi belirlenecek. 

Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, cenazenin Muğla Dalaman’da dün toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.


saç boyası İzmir genç alerji

İlgili Haberler

Kuaföre 40 bin TL'lik saç boyası vurgunu

Kuaföre 40 bin TL'lik saç boyası vurgunu
Kore Gazisi Bokuman'a veda: 'İkinci Ayla' iddiası

Kore Gazisi Bokuman'a veda: 'İkinci Ayla' iddiası
Okul birincisine mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiası tartışmalara yol açtı: İdeoloji rantı

Okul birincisine mezuniyet konuşması yaptırılmadığı iddiası tartışmalara yol açtı: İdeoloji rantı

En Çok Okunan Haberler