20 yaşındaki genç hayatını kaybetti: Saç boyasından ölüm iddiası
İzmir’in Buca ilçesinde üniversite öğrencisi bir genç kız, evde saçını boyadığı esnada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kızın ölüm nedeni ise adli tıpta yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Olay, 6 Ağustos günü ilçeye bağlı Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı (20), akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı.
Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
SAÇ BOYASINA ALERJİSİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ
Yapılan incelemede genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucuna göre Demirbayraklı’nın ölüm sebebi belirlenecek.
Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, cenazenin Muğla Dalaman’da dün toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.
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