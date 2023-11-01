20 yaşındaki tıbbi sekreter ölü bulundu!

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 20 yaşındaki tıbbı sekreter evinde ölü bulundu.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:02
20 yaşındaki tıbbi sekreter ölü bulundu!
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümü'nde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları Bektaş'a ulaşamayınca polise haber verdiler.

Eve giden polis, kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Aleyna Bektaş’ın yanında ise ilaç kutuları bulundu.

Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Samsun Hastane tıbbi sekreter

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