20 yaşındaki tıbbi sekreter ölü bulundu!
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli 20 yaşındaki tıbbı sekreter evinde ölü bulundu.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Rapor Bölümü'nde görev yapan tıbbi sekreter Aleyna Bektaş'tan (20) haber alamayan arkadaşları Bektaş'a ulaşamayınca polise haber verdiler.
Eve giden polis, kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Aleyna Bektaş’ın yanında ise ilaç kutuları bulundu.
Genç kızın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İnan Kıraç, kızını evlatlıktan reddetti
- Gözaltına alınmadan önceki son paylaşımı gündem oldu
- Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı tahmin!
- Dilan Polat ve Engin Polat gözaltında
- İsrail’i hedef aldıklarını açıkladılar!
- Tedavi için Küba'ya giden Tanyeli yaşadıklarını anlattı
- Okullarda müfredat değişiyor!
- Bakan Tunç'tan 'Can Atalay' açıklaması
- Türkiye'nin konuştuğu çift gözaltında!
- Tolga Şardan ve Dinçer Gökçe'ye gözaltı