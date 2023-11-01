İsrail'in hedefi oldu: Türk hastanesindeki hasar ortaya çıktı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırıda tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi büyük hasar aldı.

İHA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 11:00
İsrail'in hedefi oldu: Türk hastanesindeki hasar ortaya çıktı
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İsrail, Gazze Şeridi’ndeki tek onkoloji hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakınlarını bir kez daha hedef aldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda, hastanenin 3’üncü katında büyük hasar meydana geldi.

Kanser hastalarının tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz haftalarda yakıt sıkıntısı nedeniyle bazı bölümler kapatılmıştı.

Nüfusu 2.3 milyon olan Gazze Şeridi’nde 9 bin kanser hastası olduğu tahmin ediliyor.


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