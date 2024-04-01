20 yıl MHP'de olan Etimesgut, 'Behzat Ç' ile CHP'ye geçti
Ankara’nın Etimesgut ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin adayı Erdal Beşikçioğlu, ilçede 3'ü üst üste 4 dönem belediye başkanı olan MHP'li Enver Demirel'e karşı sandıktan birinci çıktı.
Ankara’nın en büyük 5'inci ilçesi olan Etimesgut'ta 20 yıl belediye başkanlığı yapan MHP'li Enver Demirel'e karşı CHP, 'Behzat Ç' karakteriyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi.
Erdal Beşikçioğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre sandıktan 1'inci çıktı.
Beşikçioğlu, 202 bin 853 oy ile yüzde 56,58'lik oy oranına ulaştı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise 116 bin 954 oy alarak, yüzde 32,62'de kaldı ve yarışta 2'nci sırada yer aldı. 464 bin 643 seçmenin bulunduğu ilçede seçime katılım oranı yüzde 79,73 olarak gerçekleşti.
Beşikçiooğlu, sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada, "Teşekkürler Ankara" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
İlk kez 18 Nisan 1999 Mahalli İdareler Seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanlığı’na seçilen Demirel, 2004 seçiminde AKP adayına karşı kaybetti. 2009'da MHP'den tekrar seçilen Demirel, 2014 ve 2019 seçimini de kazanmıştı.
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