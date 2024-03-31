Son Dakika... Türkiye seçimini yaptı: 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları...
Son dakika gelişmesi... Türkiye, bugün saat 08.00 itibarıyla sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapanırken oy sayım işlemleri başladı. Yayın yasağının da sona ermesiyle birlikte resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. İşte 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonuçları...
Türkiye, yerel seçimler kapsamında bugün sandık başına gitti. 32 ilde sabah saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 16.00'da sona ererken diğer illerde ise 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi 17.00 itibarıyla sona erdi.
Sürenin tamamlanmasının ardından kapanan sandıklarda oy sayım işlemleri başladı.
4 milyon 304 bin 871 kayıtlı seçmenin bulunduğu Ankara'da CHP'den Mansur Yavaş, AKP'den Turgut Altınok, İYİ Parti'den Cengiz Topel Yıldırım, DEM Parti'den Gültan Kışanak aday gösterildi.
ANKARA'DA SON DURUM
İşte saat 19.39 itibarıyla resmi olmayan sonuçlara göre Ankara'da son durum...
19.22 - Açılan sandık sayısı: Yüzde 11,08
MANSUR YAVAŞ (CHP) - YÜZDE 64,26
TURGUT ALTINOK (AKP) - YÜZDE 31,64
AYRINTILAR GELİYOR...
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