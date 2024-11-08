20 yıl önce kayboldular: Kız kardeşlerin cesedi bulundu!
Kahramanmaraş polisi, 20 yıl önce kaybolan iki kız kardeşinin öldürüp gömüldüğünü belirledi. Polis cesetleri gömüldüğü yerden çıkartıp 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Dulkadiroğlu ilesine bağlı Sarıkaya mevkisinde meydana geldi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri 20 yıl önce kaybolan kız kardeşler F.A. ve G.A.’nın öldürülmüş olabileceği üzerine dosyayı yeniden açtı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada kız kardeşlerin B.Y. ve M.D. isimli şahıslar tarafından öldürülüp Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Sarıkaya mevkisinde bir evin bahçesine gömüldüğü tespit edildi.
Bu tespitin ardından evin bahçesinde yapılan kazıda iki kız kardeşin cesedi bulundu. İki şüpheli de gözaltına alındı.
Kız kardeşlerin cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Şüphelilerin ise emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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