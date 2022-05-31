20 yıl önce öldürülen Hande Çinkitaş cinayeti: O baba ve üvey anneye beraat
İstanbul'da 12 yaşındaki Hande Çinkitaş 2001 yılında öldürülmüştü. Çinkitaş'ı öldürdükleri iddiasıyla 19 yıl sonra yargılanan baba Nezih Çinkitaş ve üvey anne Şehnaz Çinkitaş delil yetersizliğinden beraat etti.
İstanbul Kadıköy’de Hande Çinkitaş, 4 Ocak 2001 günü evlerinde başına çekiçle vurulduktan sonra boğazı kesilerek öldürülmüştü. Cinayet tam 19 yıl boyunca faili meçhul olarak kaldı.
Hürriyet'in haberine göre, dosyayı 2020 yılında bir kez daha ele alan polis ekipleri, cinayet silahı olan bıçakta baba Nezih Çinkitaş’ın yoğun olarak DNA profilini tespit etti. Nezih Çinkitaş ve eşi Şehnaz Çinkitaş gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Nezih Çinkitaş ve eşi Şehnaz Çinkitaş’ın cinayeti işlediklerini iddia ederek ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını istedi. Yargılama sürerken sanıklar tahliye edildi. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava dün görülen duruşmayla karara bağlandı.
"ZEVK İÇİN ÖLDÜRDÜLER"
Duruşma savcısı mütalaasında, “Sırf öldürmüş olmak ve Hande’nin acı çekmesinden zevk duymak için öldürdüler” dedi. Savcı mütalaasında Şehnaz Çinkitaş ve Nezih Çinkitaş’ın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada son sözlerini söyleyen Nezih Çinkitaş ise “5-6 ay boşu boşuna cezaevinde yattım. Ben sanık da değilim, şüpheli de değilim” dedi.
Mahkeme, Nezih Çinkitaş ve Şehnaz Çinkitaş’ın üzerilerine atılı suçu işlediklerinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
Video Haberler
- Minibüste sıkıştı: Torununu kurtardı kendisi öldü
- Erzurum'da leyleklere 'yıkılmaz' yuva
- Köprüde dev 'Gezi' pankartı
- Pusu kurup öldürdü, ayağını kırınca yakalandı
- 'Ucuza koyun satma' bahanesiyle dolandırıcılık
- Köpeğin yardımına işte böyle yetiştiler
- Para karşılığı tarlasında 'Hint keneviri' yetiştirmiş
- Bulvar üzerindeki ağaçların yanışını film gibi izlediler
- Asker eğlencesinde meşale patladı: 2 yaralı
- Nişanlıydı: 150 bin TL değerindeki ziynet eşyası çalınd
En Çok Okunan Haberler
-
- 'AKP yüzde 30’un altına nasıl düşmüyor?'
- Merkez Bankası'nın dolar/TL planı
- Yumurtanın içinden çıkan hayrete düşürdü
- O fabrika sökülüyor!
- 'Ortalığı ayağa kaldıracağım'
- 20 yaşındaki milli tekvandocu kalbine yenildi
- 'Görevli yanlış anlamış'
- Bir 'festival' iptali daha
- Memurun sakal uzatması 'resmen' serbest
- 'Kanal İstanbul'da geri adım atıldı'