Beril Varol ve Ömer Akın cinayetinde yeni gelişme! Katil Yavuz Selim Bektaş’ın intihar notu ortaya çıktı
Yavuz Selim Bektaş, İstanbul Şişli’de eski kız arkadaşı Beril Varol ve onun ev arkadaşı akademisyen Ömer Akın'ı öldürdükten sonra intihar etmişti. Polisin yaptığı incelemeler sonucunda Bektaş'ın intihar notu ortaya çıktı.
İstanbul Şişli'deki 4 katlı bir binanın en üst katından gelen silah sesleri sonrası 3 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Polisin yaptığı incelemede Yavuz Selim Bektaş'ın (34), eski kız arkadaşı Beril Varol (28) ve birlikte yaşadığı Ömer Akın'ı (29) öldürüp yaşamına son verdiği belirlendi.
İktidara yakın Sabah Gazetesinde yer alan habere göre, olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'u ve onun ev arkadaşı Ömer Akın'ı öldürüp intihar eden Yavuz Selim Bektaş'ın da bir intihar notu bıraktığı öğrenildi.
"KALDI BİR İNTİKAMIM, ONU DA ALDIM"
Bektaş'ın bıraktığın notta; "Hayat denilen sefil döngüye geldim. Yapmak istediklerimi yaptım, tatmak istediklerimi tattım.Yıkmak istediklerimi yıktım. Seveceğimi sevdim. Kaldı bir intikamım, onu da aldım işim bitti. Neyi bekleyim? Yalan ödüllere kanmam kimsenin yargısından korkmam. Kendi kurallarımla Yaşar kendi kurallarımla ölürüm. Başka huzur aramam" yazdığı görüldü.
BERİL VAROL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde mühendis olan Beril Varol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından dün ailesinin yaşadığı İzmir'e getirildi.
Varol için Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı.
Cenazeye Beril Varol'un ailesi, akrabaları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenazede baba Cüneyt Varol, taziyeleri kabul etti.
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