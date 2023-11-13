20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Bitlis'te yakalandı

Bitlis'te kasten adam öldürme suçundan 20 yıldır aranan M.B., Mutki ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen drone destekli operasyonla yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 13.11.2023 - 09:50
20 yıldır aranan cinayet şüphelisi Bitlis'te yakalandı
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik icra edilen keşif, gözetleme ve istihbari çalışmalar sonucunda Mutki ilçesinde bir adrese drone destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2003 yılında işlenen bir cinayet nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan arama kaydı bulunan M.B., jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı, hakkında adli işlem başlatıldı.


Cinayet

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