20 yıldır ‘vergi cenneti ülkeler listesini’ yayınlamayan AKP’nin büyük beklentilerle hazırladığı Meclis’teki ‘torba’ teklifine CHP’den şerh: Hayaller Dubai!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri, komisyonda kabul edilen ve genel kurula gelen “torba teklife” muhalefet şerhi yazdı. Şerhte, iktidarın Türkiye’yi yönettiği süre içinde bölüşüm ilişkilerinin gittikçe bozulduğu, “fakirin daha fakir, zenginin daha zengin olduğu” bir sistem yaratıldığına dikkat çekildi.

Şerhte, “Söz konusu kanun teklifindeki düzenlemeler görünüşte dış kaynak ihtiyacını giderici ve sıcak parayı teşvik etmek amacıyla vergi avantajlarını sınırlı bir kesime sunarak aynı zamanda kaynağı suç geliri olabilecek kazaçların sorgulanmadan ve denetlenmeden Türkiye’ye girişini kolaylaştıracaktır” denildi.

‘VERGİ CENNETİ’

Teklifteki düzenlemelerin Türkiye’nin “kayıtdışı ekonomi ve kara para ile mücadelesini” zorlayıcı nitelikte olduğuna işaret edilirken, “Söz konusu düzenlemelerle Türkiye ‘vergi cennetleri ile mücadele etmek’ yerine bizzat kendisi ‘vergi cenneti’ olmaya karar vermiştir” görüşüne yer verildi.

‘MÜMKÜN DEĞİL’

Şerhte, “güvenin ve ekonomik istikrarın olmadığı, belli muhalefet organlarına ve seçilmiş iş dünyası temsilcilerine hukuk dışı operasyonların yapıldığı bir ülkede insanların yurt dışındaki varlığını Türkiye’ye getirmesi mümkün değildir” değerlendirmesi de yapıldı.

Teklif metninde, KOBİ’lerin, küçük esnafın, çiftçinin, dar gelirlinin, işçinin, memurun, emeklinin sorunlarını çözecek bir düzenleme bulunmadığı kaydedildi.

‘ANAYASAYA AYKIRI’

Teklifin ayrıca anayasaya aykırı olduğu vurgulandı. Anayasaya aykırı maddelerin teklif metninden çıkarılması istendi. 15 maddeden oluşan “torba teklifin” 7 ayrı yasada değişiklik yaptığına da işaret edildi.

‘20 YILDIR YAYIMLANMADI’

Şerhte, 21 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe giren Kurumlar Vergisi Yasası’nın Türkiye’den “vergi cenneti” olarak bilinen ülkelere yapılan her türlü para transferinden yüzde 30 oranında vergi kesintisi yapılmasını emrettiğine dikkat çekildi. Şerhte, “Ancak bu hükmün uygulanabilmesi için gerekli olan ‘vergi cenneti ülkeler listesi’ önce Bakanlar Kurulu, ardından ise Cumhurbaşkanlığı tarafından tam 20 yıldır yayımlanmamaktadır. Bu durum, söz konusu kanuni düzenlemeyi kâğıt üzerinde bırakırken, devlet hazinesini devasa bir gelirden mahrum etmektedir” denildi.

‘DUBAİ BEKLENTİSİ’

AKP’nin kaynak arayışında olduğuna işaret edilen şerhte, teklifin “ABD-İsrail-İran savaşıyla birlikte Körfez’in cazibesini yitirdiği, sermayenin Türkiye’ye çekilme ihtimalinin arttığı varsayımıyla, zengin göçü kavramıyla Türkiye yeni bir Dubai olabilir beklentisi” ile hazırlandığı kaydedildi.

Şerhte teklifin, AKP’nin 24 yıllık iktidarı boyunca çıkardığı 9. “varlık barışı” olduğu da belirtildi. Türkiye’nin yakın zamana kadar Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) “gri listesinde” olduğu anımsatılan şerhte, yeniden “gri listeye” dönülmemesi için düzenlemelerin ayrıntılı şartlara bağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.

Şerhte, “Bu tür düzenlemelerin ülkemizin ileride kara para aklayan ülke statüsünde algılanmasını sağlayabilecek nitelikte olmaması gerekir. Bu düzenlemelerin belirli kişi ve gruplara çıkar sağlamak amacıyla yapılmaması gerekir” denildi.