20 yıllık dosyada yeni gelişme: Çağla Tuğaltay cinayeti araştırılacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “toplumda infial yaratan dosyalar incelenecek” açıklamasının ardından, Çağla Tuğaltay cinayetinin yeniden inceleneceği duyuruldu.

ÖZEL BİRİM KURULDU

Davanın gönüllü avukatlarından Ümit Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çağla Tuğaltay dosyasının özel birim tarafından incelenecek dosyalar arasına alındığını belirtti. Altay, gelişmeyi “çok güzel bir haber” sözleriyle duyurdu.

Hepinize; yılmadan yorulmadan desteklediğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır.… — Av. Arb. Ümit Altay (@avumitaltay) April 21, 2026

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki lise öğrencisi Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000’de İstanbul’daki evinde boğazı kesilerek öldürülmüştü. Aradan geçen yıllara rağmen cinayetin faili bulunamazken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı zaman aşımı süresini durdurmuştu.

Dosyada yıllar içinde ciddi tartışmalar da gündeme geldi. Olay yerinden yeterli delil toplanmadığı, bazı eşyaların aileye teslim edildiği belirtilirken, 2000 yılında DNA bulunmadığı yönündeki rapora karşın 2013’te yapılan incelemede DNA tespit edildiği ortaya çıktı.

Ayrıca ilk raporu hazırlayan kriminal uzmanın daha sonra FETÖ üyeliğinden tutuklandığı bilgisi de kamuoyuna yansımıştı.